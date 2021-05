Mila Ximénez está viviendo uno de los momentos más difíciles de su vida. Hace justo un año, la colaboradora entraba por directo en 'Sálvame Diario' y confesaba padecer cáncer de pulmón. Tras fuertes dolores en la espalda, la colaboradora se sometía a unas pruebas determinantes por las que descubría que padecía esta enfermedad y días más tarde se sentaba en el 'Deluxe' asegurando que aunque tenía metástasis iba a luchar porque no se iba a morir por esta enfermedad.

Y lo cierto es que eso está haciendo. Mila Ximénez no ha dejado de luchar ni un solo día contra este maldito cáncer que llegó a su vida cuando menos lo esperaba. Acompañada por sus hermanos y su hija Alba, son muchos los días que hemos visto como la periodista acudía a la clínica la luz para darse su tratamiento. También rostros conocidos se han dejado ver con ella mostrándole todo el apoyo posible durante estos momentos.

Lo que está claro es que Mila Ximénez es una de las mujeres más guerreras del universo 'Sálvame' y siempre que ha sufrido un bache en el camino ha saltado con todas sus fuerzas para superarlo de la mejor forma posible.

Las últimas apariciones de la comunicadora han evidenciado un cambio físico importante, pero en su mirada seguimos viendo a esa mujer luchadora que no se rinde y que demuestra día a día que no hay nada que la pare, ni si quiera que la frene.

69 años y estamos completamente seguros que Mila Ximénez va a seguir dando momentos históricos en la televisión, aunque para eso debemos esperar a que se recupere del todo para volver a su programa. La última vez que acudió se dejó ver bastante baja de ánimo, pero pocos fueron los minutos que necesitaron sus compañeros para levantarla el ánimo y hacerla sonreír como siempre nos ha gustado verla.