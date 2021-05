Hemos sido testigos en Viva la vida de una comida de lo más familiar y especial posible. Laura Matamoros ha comido con su hermano, Diego Matamoros, Benji Aparicio, su hijo y su madre, Marían Flores. La influencer está viviendo uno de los momentos más especiales y ha decidido compartir en una comida su felicidad por estar esperando su segundo hijo.

La hemos preguntado por esta estampa de familia unida y nos ha dicho que "Siempre" han estado así, lo que significa para ella algo muy importante. En cuanto a cómo está llevando el embarazo, Laura nos asegura que: "Todo está muy bien, gracias".

Hemos aprovechado para preguntarle por una posible reconciliación entre Diego Matamoros y Carla Barber y nos ha contestado que: "Eso pregúntaselo a él" y eso hemos hecho. El hijo de Kiko Matamoros nos ha desvelado que todos están muy contentos por el segundo embarazo de su hermana: "Muchas ganas, lo estamos disfrutando mucho porque es deseado, así que fenomenal".

"Mati es el único que tengo, me llevo muy bien con él, jugamos mucho" por eso nos ha asegurado que tiene muchas ganas de que llegue su segundo sobrino y ¡atención! porque nos ha confesado que tiene muchas ganas de tener descendencia: "Me encantaría ser un día padre. Cuando tenga que llegar, llegará".

En cuanto a cómo está su situación con Carla Barber nos ha explicado que siguen en esa especie de standby: "Las cosas están como están, están bien, cada uno tiene su lugar y su momento. Es como todo, la única persona que hay a día de hoy en mi corazón es Carla, eso nadie lo va a quitar".

Que hayamos visto el color azul en su perfil de Instagram, un color que representaba su relación con la canaria, no tiene más significado que: "Llevo semanas pintándome las uñas en azul, el azul me encanta, es un color que es mío", pero ya sabemos que pueden reconciliarse en cualquier momento.

"Que mi padre haga lo que quiera, feliz" nos ha contestado cuando le hemos preguntado por esas ganas que tiene su padre de ser madre junto a Marta López y es que parece que Diego lo único que tiene en su cabeza es a Carla Barber: "No hay nada confirmado de nada, cada uno tiene su vida y ya está".

Diego ha aprovechado las cámaras para desmentir esas imágenes que salieron con una chica hace días: "Cuando me veáis con una chica no significa que estoy rehaciendo mi vida... ya lo he dicho, la única persona que está en mi corazón es Carla, esta chica es una amiga, tiene su pareja y ya está".

Y ¡atención! porque Diego nos ha asegurado que felicitará a Carla el próximo martes personalmente y deja la puerta abierta a una reconciliación: "Ya la felicitaré cuando sea, el martes, que es el día que los cumple, ya la llamaré. Los dos estamos bien, estamos los dos con nuestras familias, con nuestros trabajos, me parece importante estar así y ya se verá todo. Siempre hay que dar espacio y reflexionar de todas las cosas. Es la mujer más maravillosa que he conocido en mi vida y a la que más quiero del mundo".