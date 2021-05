Si hay una crítica que se ha repetido estos días entre quienes ven el programa Supervivientes esa es, sin duda, la que se hace por lo “poco famosos” que son los famosos que este año se han invitado a participar en la isla más famosa de la televisión. Dicen los espectadores fieles de este programa que el casting de Telecinco de este año no está a la altura, ni mucho menos, del que se impulsaba en otras ediciones con concursantes del nivel de Isabel Pantoja. La tonadillera participó en la última edición del concurso dejando el pabellón muy alto.

De hecho este año la audiencia sólo estaba familiarizado con Rocío Flores Carrasco, la nieta de Rocío Jurado. Y ciertamente es la que más está dando que hablar y es la que, de forma indirecta también, está haciendo famoso a José Antonio Avilés, el colaborador de Viva la Vida, el programa de los fines de semana de Telecinco.

Pero si hay otro superviviente (venga, el tercero) del que se habla mucho ese es, sin duda, Barranco, ex participante de Mujeres y Hombres y Viceversa. Desde varios portales de Mediaset se recordó ayer el pasado de este concursante y su primera aparición en televisión. Una aparición que no fue, ni mucho menos, como se esperaba.

De hecho en su entorno reconocen que este candidato fue hasta la fecha “el peor”. Realmente duró sólo un minuto. Quiso conocer a una chica de 22 años pero llegó tan tímido y nervioso que no aguantó el minuto que tenía para convencer a la tronista a la que quería enamorar. El chico se abrió por completo pero no bastó. A ella no le sentó muy bien que el chico tuviera tan poca personalidad y quisiera cumplir siempre sus deseos y decidió dejarlo en un segundo plano.