Viva la vida vivió ayer uno de sus enfrentamientos más sonados entre dos colaboradoras habituales del programa. El motivo, el juicio de Fernando Fernández Tapias por el que ha salido victorioso después de que sus hijos quisieran incapacitarlo. Esta noticia llevó a un enfrentamiento entre Terelu Campos y Makoke.

La primera, que mantienen una buena relación de amistad con Fernández Tapias, afirma que este no se encuentra feliz tras el juicio pese a haberlo ganado. Makoke espetó a la Campos que se leyera la sentencia en la que se matiza que "el padre no está en condiciones" a lo que Terelu contestó que no le hacía falta leerla dado que conocía bien a Fernando Fernández Tapias. Makoke volvió a afirma que se estaban dando informaciones falsas y que la sentencia si la han ganado los hijos de Fernández Tapias y que esa información "no se la han dado los hijos". “Ay, hija, Makoke, que no somos tontos ninguno aquí, que antes has dicho que eras amiga de los hijos”, sentenciaba Terelu.

Este enfrentamiento ha generado la indignación de la audiencia y duras críticas contra Terelu Campos por su actitud. "Esta señora la campos que lo fue casi todo esta estropeando todo lo que hizo da pena verla quedate en tu mansion juega a las cartas riega las plantas o enamorate otra vez "Que maleducada es terelu cuando no le interesa ellas hablan pero luego que no le pregunten porque contesta muy maleducada". "La Terelu..es una soberbia y una pretenciosa", declaraban varios usuarios en las redes sociales.

Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.