Sálvame está en horas bajas. Al menos en su último tramo, el que compite con la emisión de Pasapalabra en Antena 3. El formato de la Fábrica de la Tele ha tenido que cancelar "quiero dinero", la entrevista a cambio de importantes cantidades de dinero que se hacía a última hora de la tarde y que trataba de mejorar la audiencia del Sálvame Tomate. Es importante señalar que la audiencia de este programa es importante porque es el que lleva que mucha gente se quede a ver el telediario de la noche, el de Pedro Piqueras, que también ha perdido el liderazgo a favor de Vicente Vallés.

Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro.

Conforme van pasando los días se van conociendo nuevos personajes en el universo Sálvame, que no deja de crecer. Hoy la audiencia se han quedado impactada con la entrada en el plató de Mediaset de una mujer de unos 50 años que entró en las instalaciones con sus gafas de sol y mascarilla y sin que supieran quién era. La misteriosa mujer acabó siendo la madre de Kiko Jimenez que había acudido a defender a su hijo de las declaraciones de Sergi Ferrer, un reportero de Sálvame ex amigo de Sofía Suescun que le acusó de maltratador. "Fue algo que vi durante unas vacaciones"; afirmó.

"No sólo lo vi yo. Todo el mundo lo vio. Todo el mundo en la casa se dio cuenta de actitudes que no gustaban y que no se tienen que tener", aseguró Ferrer. "Eres lo más traidor y falso que he visto", le contestó Jimenez.

Sálvame ha conseguido convertirse a lo largo de los más de siete años que lleva en antena en uno de los buques insignia de Telecinco. El programa ya no solo se emite de lunes a viernes. Sus especiales de los sábados y los domingos y sus otros programas especiales han hecho que la programación de todo el canal se base en este formato.