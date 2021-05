El Programa de Ana Rosa ha conseguido colocarse como uno de los de más éxito de la pequeña pantalla. De hecho a pesar de que sus rivales (tanto en TVE como en Antena 3) han intentado todo tipo de formatos para acabar con la reina de las mañanas no han podido con ella. La audiencia sigue respaldando la opción de Telecinco presentada por Ana Rosa Quintana que se ha establecido además como una de las presentadoras mejor pagadas del país.

Esta mañana, el programa de Ana Rosa ha comenzado una forma un tanto diferentes y que ha sorprendido a la audiencia. "El Atleti vuelve a convertirse en campeón de liga siete años después y @anarosaq y su bufanda cumplen con la tradición: “Miles de aficionados nos han dejado y no han podido disfrutar de esta victoria, a ellos quiero dedicarles esto”

La presentadora ha querido ser fiel a la tradición y se ha puesto la bufanda del equipo rojiblanco para celebrar la victoria del Atlético.

El Atlético de Madrid recibió este domingo en su estadio, el Wanda Metropolitano, la copa del campeón de LaLiga Santander 2020-21, obtenida en la última jornada tras ganar este sábado por 1-2 al Valladolid. Una celebración que pone fin a la competición liguera y que contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconocido seguidor rojiblanco, que hizo "una dedicatoria especial a todas las madres que nos han hecho del Atleti" mirando hacia el cielo, y destacó la lucha del Atlético ante un rival como el Real Madrid que ha "competido hasta el último minuto". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dio la enhorabuena al Atlético por demostrar "que otra forma de entender la vida es posible, que lo que más cuesta es lo que más se valora y que nunca hay que dejar de crecer", así como por su labor para "hacer que Madrid esté más de moda que nunca" y definió al Atlético como "uno de los mejore clubes del mundo", antes de recibir una camiseta rojiblanca y ponérsela.

Piden el despido de un colaborador de El Programa de Ana Rosa por sus comentarios en directo

El comentario de Rocío Carrasco pareció uno más de tantos como está haciendo estos días en el documental que habla de su vida. Pero no fue así. "Perro no come perro" hacía referencia a los comentarios supuestamente machistas proferidos hace años por Alessandro Lecquio, uno de sus mayores críticos. Y muchos se quedaron con la copla. Tanto que estos días algunos tuiteros han resucitado las declaraciones del propio Lecquio en donde dice que le pegó "alguna bofetada" a alguna mujer. Algunos llegan incluso a pedir su expulsión inmediata de El Programa de Ana Rosa, formato de Telecinco en el que colabora desde hace años.

La reflexión es sencilla. Si en su día se utilizó el argumento de la acusación de Antonio David Flores de su machismo para expulsarlo, ¿por qué no se hace ahora lo mismo con Lecquio?