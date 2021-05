Terremoto en la radio musical. Europa FM ha despedido a Javier Cárdenas de manera fulminante, según ha conocido en exclusiva YOTELE. Este portal ha podido saber que Atresmedia Radio ha decidido unilateralmente prescindir del máximo responsable de su morning show.

"No podemos estar más agradecidos de estos 12 años con vosotros. Gracias por tanto cariño y apoyo. Nos dejáis sin palabras. Tan solo nos parece increíble que el Gobierno haya dado tanto dinero a un grupo como Atresmedia para reflotarlo y ellos se lo gasten en pagarnos por no trabajar. Porque nos pagan meses y meses por estar en casa... ¿es eso medio normal? Con el dinero de todos los españoles se le dan millones y millones de euros a @atresmediacom para reflotarla, ¿y ellos se lo gastan en echar a gente pagándoles? ¿Y eso no hay ningún medio que lo denuncie? Es de locos lo que hacen con nuestros impuestos. En fin, que Os queremos, os leemos y os llevamos en el corazón". Con estas palabras ha querido explicar su salida de Europa FM en un vídeo publicado hoy en Instagram.

La dirección de la emisora adelantó la semana pasada al presentador de 'Levántate y Cárdenas' que no iba a renovar su contrato de cara a la próxima temporada. Aunque su marcha definitiva estaba inicialmente prevista para mediados del próximo mes de julio, finalmente se ha tomado la decisión de precipitar su salida con carácter inmediato, casi dos meses antes de lo previsto. Hoy lunes 24 de mayo ha sido su último programa.

El propio Cárdenas ha decidido romper su silencio y hacer una breve declaración antes una de las noticias del día en el panorama radiofónico. "Buf... cómo se ha puesto el día verdad?? Haha. Pero sí, es cierto, no no dejan a hacer Levántate y Cárdenas en Europa Fm y esta tarde os explicaré algunas de las verdaderas razones de lo que ha pasado. Pero gracias a algunos periodistas que no siguen lo que quieren que escuchéis podéis imaginar por dónde van los tiros. Besos y gracias por todos vuestros increíbles mensajes!", ha escrito el presentador.

Los motivos que han provocado el fulminante despido

Son varias las razones que han precipitado la decisión de Atresmedia de expulsar de manera inmediata a Javier Cárdenas. De entrada, la enorme crisis de audiencia que atraviesa su espacio (coincidiendo con el arranque de la emisión de su programa en TVE), que ha pasado de obtener 1.119.000 oyentes en el EGM (Estudio General de Medios) de abril de 2017 a solo interesar a 470.000 en el mismo mes de 2021. En cuatro años ha perdido más de la mitad de sus fieles.

A la importante pérdida de oyentes del espacio, se suman las numerosas polémicas que el catalán ha protagonizado en este tiempo. Javier Cárdenas ha utilizado la antena de Europa FM para verter controvertidas opiniones y teorías rocambolescas sobre temas muy sensibles, habitualmente con nulo rigor, que han provocado numerosas quejas y profunda incomodidad en Atresmedia.

Tanto en el programa de radio que ha dirigido hasta el día de hoy como en 'Hora Punta', que presentó en TVE durante dos temporadas, llegó a asegurar que las vacunas estaban relacionadas con el aumento de casos de autismo, algo desmentido de manera rotunda en su momento por la comunidad científica.

En la televisión pública también llegó a asegurar que los huracanes estaban creados a propósito por el hombre y dio crédito a bulos como que las características psicológicas de una persona se pueden adivinar por los rasgos de su rostro, entre otras cuestiones alejadas de la realidad.

La abrupta salida de Javier Cárdenas de Europa FM, cuyo despido fulminante ha sido adelantado en exclusiva por Yotele este lunes, traerá aires renovados a las mañanas de la emisora musical con la llegada hasta el verano de Juanma Romero.

Juanma Romero releva a Javier Cárdenas

El veterano locutor de la cadena de Atresmedia Radio da el salto a las mañanas con 'Empieza el día con Juanma Romero', que aportará "otro rollo, más y mejor música y más entretenimiento", asegura la emisora en una nota.

Además de acompañar a los oyentes de lunes a viernes, de 6:00 a 10:00 horas de la mañana, Juanma Romero hará doblete, ya que seguirá haciendo su programa vespertino 'Me pones +', que viene presentado desde el pasado mes de marzo.

Juanma Romero se inició en la radio como meteorólogo, para luego realizar diversas colaboraciones en diferentes programas. Finalmente, la radiofórmula le atrajo, hasta fichar por Europa FM, donde ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional al frente de programas como 'Euroclub' o 'Me pones'.