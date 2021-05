Convertida en una de las grandes protagonistas del pasado fin de semana tras los feroces comentarios que sobre ella han hecho en diferentes programas de televisión tanto Terelu y María Teresa Campos como Antonio Canales, Rosa Benito ha reaparecido este lunes en 'Ya es mediodía' con mucho que decir.

Y es que, después de que el bailarín asegurase que Rocío Jurado no se fiaba de ella, y de que la veterana comunicadora la llamase 'descerebrada' mientras su hija - que trabajó codo con codo en 'Sálvame' con la ex de Amador - se mostraba muy hiriente con su antigua compañera ¿y amiga? por afirmar que Teresa no era amiga de la chipionera, la ex mujer de Amador Mohedano ha respondido dolida a todas las críticas.

Rosa, emocionada, ha comenzado el programa contestando al polígrafo de Antonio Canales, asegurando una vez más que Rocío Jurado no tenía manchas en el cuerpo a causa de su enfermedad, como asegura el bailarín: "No voy a permitir que se diga algo que es incierto", ha señalado, además de contestar a las declaraciones del 'superviviente' dejando entrever que 'La más grande' no se fiaba de su cuñada. "Cuando se murió su hija a quien llamó fue a mi para que le dijese donde estaban las joyas. Era yo quien sabía donde estaba el maletín de las joyas, la única. Mira si se fiaba de mí. Y ahí no faltaba niun alfiler y me podría haber llevado lo que fuese y nadie lo hubiese sabido", ha desvelado dolida con las insinuaciones sobre su relación con la artista, a quien quería como a una hermana.

En cuando a las declaraciones de las Campos, aunque Rosa se ha mostrado bastante más afectada que con los ataques de Antonio Canales, no ha dudado en contestar alto y claro, confesando que no entiende la inquina de María Teresa y Terelu y reiterando, una vez más, que Rocío Jurado no era amiga de la veterana comunicadora, que parece ser el motivo por el que madre e hija están tan dolidas con ella en los últimos tiempos.

"Lo que he visto no me ha gustado", ha comenzado Rosa, mandando un mensaje a Teresa después de que la presentadora la llamase "descerebrada" e ironizase con el grave problema que tuvo hace años con Hacienda: "Yo le voy a decir a Teresa que nunca he estado descerebrada, que he sido una persona muy coherente, que he sufrido muchísimo. En 'Salvame' donde yo estaba se sabe perfectamente el problema que yo tuve con Hacienda y ella también y creo que no tenía ningún marido al lado". "Me da pena esto. Yo he hablado cuatro veces de ella, yo he tenido un problema mío psicológico, lo he pasado muy mal, pero he salido para adelante, he luchado sin poner piedras en el camino", ha señalado emocionada recordando sus peores momentos.

Sobre Terelu, que se ha mostrado especialmente dura con ella este fin de semana en 'Viva la vida' asegurando que no quería ni hablar de ella y que quizás la que no era amiga de Rocío Jurado era la propia Rosa, la exmujer de Amador Mohedano se ha mostrado muchísimo más dolida, puesto que no esperaba estos duros ataques. "A Terelu le tengo muchísimo cariño porque hemos estado juntas durante 8 años y muchas veces ella ha sido la que me ha sujetado, y no voy a hablar jamás de Terelu mal porque tengo cosas muy bonitas para agradecerle en mi vida, en mi día a día", ha afirmado muy seria.

Sorprendida porque estos ataques por parte de las Campos vengan por afirmar que Rocío Jurado no era amiga de María Teresa, Rosa se ha reiterado en sus palabras, dejando claro que por mucho que la critiquen no dirá algo que no es verdad: "¿Y esto es porque digo que no ha sido amiga de Rocío? ¡Es que no ha sido amiga de Rocío! Fue Marilí Coll quien le dijo que invitase a Teresa cuando se iba a casar con Ortega, porque no tenían relación".

"Yo no insulto a nadie, solo digo que no era amiga y efectivamente no era amiga", ha concluido una Rosa firme en su postura, dolida porque las declaraciones de Teresa Campos sobre sus problemas con Hacienda tachándola de descerebrada es "hacerme daño por hacerme daño". "Pero yo ya no soy esa tía que perdía los papeles. Quiero estar traquila. Dejarme vivir", ha exclamado, pidiendo directamente a Terelu y a su madre que la dejen en paz y no la ataquen más.

europa press