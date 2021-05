Tras las dolorosas declaraciones de Kiko Rivera en la revista 'Lecturas' confesando que prefiere morirse sin abrazar a Isabel Pantoja si la tonadillera no cambia su actitud, Isa Pantoja ha visitado 'El programa de Ana Rosa' y, como no podía ser de otra manera, se ha pronunciado sobre esta nueva declaración de intenciones por parte de su hermano, firme en su postura de no querer acercarse a su madre mientras ésta siga manteniendo la misma actitud que les enfrentó hace ya casi diez meses.

Tan cauta y parca en palabras como de costumbre, Isa ha querido en primer lugar aclarar el significado de las palabras de Kiko, señalando que no es que su hermano prefiera morirse antes de reconciliarse con su madre, sino que "el contexto es que le preguntan si querría ir a Cantora y si quiere acercarse a ella cuando mi madre quiere acercarse a él y Kiko dice que prefiere no ir antes de volver a la manipulación, no antes de recibir un abrazo". "Es su manera de decir que no quiere acceder a su manipulación", ha asegurado.

Muy conciliadora con un Kiko que apenas la nombra en su exclusiva mientras sí destaca el apoyo que está recibiendo por parte de sus hermanos Francisco y Cayetano en estos complicados momentos, Isa ha confesado que "después de leer la entrevista le he escrito para decirle que puede tomar las decisiones que considere, y yo considero que todo lo que ha dicho en la entrevista es cierto".

Afirmando que "no tengo problema en escuchar a mi hermano y saber por qué toma las decisiones que ha tomado" y asegurando que "yo mas o menos se todos y no tengo miedo a escucharle", Chabelita ha dejado su habitual parcialidad a favor de Isabel Pantoja para sorprender confesando su opinión de los últimos movimientos de su madre intentando reunirse con Kiko a solas. "Creo que mi madre quiere hablar con él para pararlo o para llegar a algún tipo de acuerdo, pero Kiko no quiere porque ya no se fía de ella y prefiere que se haga todo a través de abogados para que no le manipule", ha señalado Isa. Eso sí, al terminar el programa la peruana ha aclarado que estas impresiones son por lo que ha leído en la exclusiva de su hermano, no porque haya hablado con ninguno de los protagonistas de esta guerra familiar que parece no tener fin y en la que, una vez más, la joven ha evitado posicionarse claramente.

