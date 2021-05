Las recientes declaraciones de María Teresa Campos y su hija Terelu atacando ferozmente a Rosa Benito por asegurar que Rocío Jurado no era amiga de la veterana comunicadora han desenterrado el hacha de guerra entre Amador Mohedano y el televisivo clan, que viene de lejos. El hermano de la chipionera no ha dudado en salir en defensa de su exmujer después de que la malagueña la llamase descerebrada, señalando que la madre de sus hijos 'es lo mejor del mundo' y que tiene bastante más cerebro que ella, entre otras cosas.

Una apasionada defensa sobre la que Rosa Benito se ha pronunciado en 'Ya es mediodía' visiblemente contenta tras ver como su ex marido habla de ella públicamente. "Amador siempre me ha defendido y yo se lo agradezco" ha confesado, agradeciendo este gesto "aún poniendolo como le he puesto en algunos momentos".

Recordando las 'barbaridades' que dijo de Amador tras su separación, cuando trabajaba en 'Sálvame', Rosa ha admitido que "me arrepiento mucho porque lo que dices en televisión siempre queda". "Él siempre ha hablado maravillas de mí y siempre me ha respetado que soy la madre de sus hijos", ha añadido muy sonriente.

Además, aunque Rosa confiesa que "me gusta que me defienda", ha evitado pronunciarse sobre los ataques de Amador a María Teresa y Terelu "porque no quiero guerras con nadie". "No entiendo por qué me tienen que insultar Teresa y Terelu cuando lo único que he dicho es que Teresa no era amiga de Rocío. Por eso no puede haber una guerra", se ha lamentado.

Por último, y tras ver cómo Amador ha criticado sin miedo a Rocío Carrasco asegurando que no entiende cómo ha 'abandonado' a sus hijos Rocío y David Flores, Rosa ha dado públicamente un "consejo" a su exmarido: "Creo que debería de callar porque luego va a venir lo que va a venir... y no le hacen falta ahora mismo esos titulares", ha afirmado en clara referencia a una posible segunda parte de la docuserie de su sobrina, en la que la hija de Rocío Jurado podría profundizar en su complicada relación con su familia materna, centrando especialmente 'su ira' en su tío, al que parece guardar un especial rencor por cómo se comportó tanto en vida de su madre como tras su fallecimiento.