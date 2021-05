A pesar de su discreto - y breve - paso por 'Supervivientes', Alexia Rivas se ha convertido en una de las grandes protagonistas del reality al desvelar, como quien no quiere la cosa, los mensajes que su compañero en la isla Carlos le habría enviado por redes sociales hace una temporada, 'roneando' con ella a pesar de estar casado, y buscando algo más que una simple amistad. Una confesión que le ha granjeado grandes críticas y acusaciones de falsa y manipuladora, y de las que ahora se defiende hablando alto y claro de esta y otras polémicas que la rodean, como el trato que recibía cuando trabajaba de reportera en 'Socialité'.

Bueno, Alexia, ¡bienvenida a España!

Muchas gracias.

¿Cómo ha ido? ¿Cómo está siendo la vuelta a la realidad?

Comiendo mucho, comiendo mucho y recuperándome físicamente. El jetlag es terrible, pero muy feliz porque allí valoras todo muchísimo más. Se valora lo importante, la gente que te quiere.

¿Qué balance haces de tu paso? Marta la segunda expulsada, tú la tercera.

Todo muy bueno, chicos, de verdad. Estoy muy feliz.

Te tengo que preguntar también por Carlos, por esos mensajes. Ha salido hace poquito tiempo el hermano de Carlos atacando tu versión, no sé si te quieres pronunciar.

Yo no he nacido para mentir y ya lo hablé todo además. Que cada uno juzgue lo que ha visto y ya está. Cada uno al final, defensores y detractores, es lo que hay.

Marta López sin embargo dice que ella ha leído esos mensajes y que tampoco es para tanto y no es lo que tú quieres contar.

Ayer en publicidad me dijo que su marido hacía eso lo dejaba.

¿Vas a contarlo todo?

No, ya está. Yo ayer pedí disculpas porque lo hablé con un miembro de la producción en la que trabajo, pero bueno, pedí disculpas, pero quiero dejar claro que la culpa no es mía. Cada cual que se haga responsable.

¿Eres consciente de que le has podido hacer daño a su mujer y a su familia?

Sí y si se le ha hecho a alguien, ha sido él. De verdad, que corte quien tiene que cortar. Yo no.

Pero si tú has contado esto es porque querías que estos mensajes saliesen a la luz.

Ya lo he explicado y he pedido disculpas, y no, no lo volvería a decir.

¿Crees que Carlos se va a molestar cuando venga aquí a España?

Me da exactamente igual.

¿Es cierto que te castigaban de cara a la pared?

No puedo decir nada.