Alba Carrillo es una de las grandes amigas y una de las principales defensores públicas - con permiso de Belén Rodríguez y Terelu Campos - con las que ha contado Rocío Carrasco en los últimos años. Íntimas desde que se conocieron en el programa 'Hable con ellas' en el año 2014, la modelo ha sido además una de las personas que más críticas se han mostrado públicamente con Antonio David Flores cuando nadie conocía todavía el desgarrador testimonio de la hija de Rocío Jurado; e inolvidable fue la reacción de la colaboradora cuando conoció al malagueño en 'Gran Hermano Vip', respondiendo con un "que pena que no pueda decir lo mismo" cuando él le dijo al inicio del reality que estaba encantado de conocerla.

Este jueves, y tras hacer gala de su complicidad con Rociíto al pedirle en directo, tras la emisión del último capítulo de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', que le diese "un sobrino", ha acudido a 'Ya es mediodía' y ha mostrado su alegría por lo fuerte que ha visto a su gran amiga tras contar su verdad.

Además, y sin pelos en la lengua como en ella es habitual, Alba ha hecho un preciso retrato robot de Antonio David, con el que concursó - como ya hemos dicho - en 'Gran Hermano Vip' a finales de 2019. "Viví con él y le di una oportunidad" a pesar de las cosas que Rocío le había contado sobre el calvario que le hizo vivir su exmarido, "un voto de confianza en la convivencia y había momentos en los que él es tan manipulador que yo sabiendo muchas cosas importantes me tenía que levantar e irme porque es un embacuador". "Pensaba, me va a acabar convenciendo hasta a mí que sé cual es la realidad", ha confesado.

Muy dura con Antonio David, Alba mantiene que "usa a las personas como si fueramos piezas". "Cosifica a las personas para sus fines", ha asegurado, desvelando que el malagueño actualmente no se habla con ninguno de sus compañeros en el reality "porque ya no los necesita".

Además, la modelo no ha dudado en acusar a Antonio David de "cosificar" incluso a su hija, Rocío Flores, "una pieza de su puzzle".

Sin embargo, y mucho menos beligerante con Ro que en sus últimas apariciones, Alba no cree que la joven mintiese cuando en 'Supervivientes' lloró preocupada por su madre cuando se enteró de que en España estábamos inmersos en una pandemia, algo que Rocío Carrasco sí mantiene. "Cuando estás en 'Supervivientes estás muy vulnerable, muy sensible, y quiero pensar que no era mentira lo que hizo la hija, para dejar un resquicio a la esperanza", ha comentado, confesando entre risas que "si a mí me hubiese llamado Feliciano estando en la isla le hubiese cogido".

Cargando de nuevo contra Antonio David, la modelo ha querido resaltar que en 'Supervivientes' "Rocío estaba lejos de su padre. Cuando no está el padre ella es otra persona", asegurando que su comportamiento también fue diferente mientras el malagueño estaba concursando en 'Gran Hermano Vip' y su hija era la encargada de defenderle en los platós. "La hija se convierte en otra persona para contar con la aprobación del padre y que esté orgulloso de ella", ha asegurado Alba.