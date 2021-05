Se cumple un aniversario redondo y en Pasapalabra han querido celebrarlo con uno de sus concursantes más conocidos. Se trata de Nacho Mangut, que ha concedido una entrevista y ha recordado sus primeros momentos. "Imaginaros la alegría que sentí cuando me llamaron y me dijeron que viniera", aseguró el joven haciendo hincapié en que en el momento en que fue solicitada su participación estábamos en pleno confinamiento. "Y me encantó poder tener una excusa para salir de casa". ¿Qué fue lo mejor? "El equipo desde los conductores hasta las señoras de la limpieza", enfatizó.

A lo largo de los últimos meses si algo parece que ha triunfado en los concursos de televisión esa, sin duda, el acercamiento de los concursantes a la audiencia. Los programadores de las grandes cadenas nacionales saben que cuanto más se identifiquen los espectadores con los concursantes que se sientan frente a los presentadores de programas como Boom o Pasapalabra más audiencia van a tener estos espacios.

No en vano una parte fundamental de cada formato es la simpatía que despierte el concursante. Es una regla que experimentaron, y de que manera, los responsables del programa Pasapalabra cuando se emitía en Telecinco. Fue en esta cadena con sede en Fuencarral en donde empezó la leyenda de Fran González, el vecino de Colloto que consiguió convertirse en el concursante más famoso de España. Tanto que incluso la audiencia llegó a hacer campaña en redes sociales por su vuelta cuando Fran tuvo que abandonar el concurso varios meses para ocuparse de un asunto familiar.

La bola fue creciendo hasta tal punto que a Fran ya le consideraban los espectadores como de la casa. González llegó a conseguir en varias ocasiones consecutivas que su rosco (el momento más importante del programa en el que el concursante de Pasapalabra se juega un bote millonario) se convirtiera en el minuto de oro, el más visto de todo el día de todas las cadenas con emisión nacional. Y eso que enfrente González tenía a Los Lobos, cuatro amigos que también lograron meterse a la audiencia en el bolsillo en Boom. También en Antena 3 sabían la importancia de conseguir buenos concursantes.

Pero esta selección a veces también trae malas noticias. De hecho en ambos casos (tanto con Los Lobos como con Fran González) muchos espectadores llegaron a asegurar que se había dado preferencia a estas personas y se les habían puesto preguntas más fáciles para que siguieran más programas y la audiencia siguiera enganchada.

Nacho Mangut

Ahora, en su nueva etapa, Pasapalabra ya tiene nuevos concursantes. Entre ellos Nacho Mangut, un concursante extremeño, concretamente de Badajoz, que llegó con la ilusión de comerse el mundo. No en vano esta es su segunda visita al formato de las preguntas y respuestas sobre palabras. "Tengo experiencia en este concurso y en su día no me llevé el bote pero ahora quiero conseguirlo", le relataba al presentador Roberto Leal el primer día de vuelta del programa.

Este joven es muy aficionado a los concursos de televisión. De hecho, sigue otros formatos de la casa como Boom en los que interactúa. Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y deportista nato, Mangut llegó incluso a participar en el programa de familias que intentó hacer Telecinco con su hermana y su padre con el que comparte afición al Real Madrid.