La audiencia de Sálvame está que trina. Más concretamente por alguno de sus colaboradores. Y es que no todos los integrantes del elenco del popular programa de Mediaset gustan a la audiencia. Es lo que ha pasado recientemente con uno de ellos. Sin duda, uno de los más polémicos, que ahora la audiencia quiere echar: "Estamos hartos de ver su cara".

El personaje en cuestión es Rafa Mora. El extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa es uno de los rostros televisivos más populares tras su paso por el programa de citas. Pero su forma de ser y actuar, en ocasiones un tanto chulesco, no terminan de convencer a todos los telespectadores. Por eso, algunos se han levantado en armas a través de las redes sociales y piden su expulsión definitiva.

Y es que Rafa Mora ha sido sancionado recientemente por el programa, expulsándole durante una semana. La cúpula de Sálvame tomó esa drástica decisión después de que tuviese un duro enfrentamiento en antena con Anabel Pantoja, con la que no tiene buena relación.

"Tras visualizar horas de grabaciones, la Cúpula de Sálvame ha tomado una decisión. Existen comportamientos que esta productora no va a permitir ni ahora, ni en el futuro. La falta de respeto, calificaciones sobre problemas físicos, amenazas, en definitiva, las actitudes tabernerias, no tienen cabida en Sálvame. Esto no es una reunión de amigos ni la selva. Esto es un programa de televisión con límites que no se pueden sobrepasar. A veces hemos sido benevolentes pero esto va a acabar. La cúpula os pone la misma sanción a los dos: quedáis suspendidos de empleo y sueldo durante la próxima semana", argumentó el programa.

Jorge,pero tú quien te crees que eres para dar consejos,mejor te vayas a tu casa,a hacerle compañía a Rafa Mora,estamos hartos de ver tu cara de asco y autoritario, sino te dan la razón montas en cólera,eres capaz de todo,tu y la Corredera os estáis cargando SÁLVAME 😡😡 — Alicia (@Aliciadelpinar) 17 de mayo de 2021

Esto no parece suficiente para todos los telespectadores, ya que a juzgar por los comentarios vertidos a través de redes sociales muchos piden la expulsión definitiva del programa de Rafa Mora.

Rafa Mora saltó a la fama en España a comienzos de la pasada década, durante su participación en el programa Mujeres y Hombres y Viceversa, donde ejerció como tronista. Su popularidad fue tal, que se convirtió en uno de los fichajes más codiciados de las televisiones. Como no podía ser de otra manera, Mediaset fue quien se llevó el gato al agua y mantuvo en su nómina al personaje al que ellos mismos habían dado forma.

Por aquel entonces su figura tuvo mucha trascendencia social, llegando a popularizarse algunas de las coletillas que Mora empleaba al expresarse. Una manera muy singular con unas formas no siempre compartidas por todos. Y es que durante toda su participación en el programa de citas fue muy criticado, ya que colectivos y espectadores denunciaron que las formas de Rafa Mora eran, en muchas ocasiones, excesivamente machistas.