Sylvia Pantoja ha tenido un enfrentamiento con Olga Moreno en la palapa porque a la mujer de Antonio David no le ha gustado escuchar en un vídeo como la concursante decía que no era una persona justa porque se posicionaba a favor de Lara y no de ella.

Estas palabras han hecho que Olga diga en directo que, bajo su punto de vista, Lara es más sincera y justa que Sylvia, que han acabado con la confesión de la cantante "Cada vez que intento decirle algo me dice que se lo diga cuando no hay cámaras delante". Algo que ha dejado a los espectadores boquiabiertos porque no entendemos muy bien a lo que se refiere la artista.

Y es que según ha explicado, parece ser que Olga Moreno le ha dicho en varias ocasiones que cuando tenga algo que decirle, se lo diga cuando no haya cámaras de por medio para que no se vea en España. Si la audiencia se ha quedado sorprendida, la mujer de Antonio David tampoco sabía muy bien qué decir porque no esperaba que la que fuera su amiga la dejara a los pies de los caballos.

"Lo primero que aquí ha cámaras en todos lados y segundo, yo pienso que si tú eres amiga, te puedo decir las cosas por detrás de cámara" confesaba Olga Moreno en su defensa y es que parece que todavía no es consciente de que está en un concurso delante de cámaras.