Ofelia, bautizada como "el terremoto gallego" fue una vez más víctima de sus compañeros y el jurado de Masterchef. Es la participante con más matices del programa y despierta filias y fobias entre los seguidores pero su realidad dentro de concurso es cruda, ni el jurado ni sus compañeros apoyan a la concursante gallega y las constantes humillaciones y burlas que sufre despertaron a la audiencia en redes sociales, que acusaron de "bulling" a sus participantes.

La compostelana, que en el pasado se sinceró con su compañero, aseguró que "Dani sabía que me dolería cocinar esta carne pero no me sacará de Masterchef 9". Ante las risas macabras de quienes la rodeaban, Ofelia cumplió con su obligación entre lágrimas demostrando de esa manera su profesional. Jordi Cruz la alentó a enfrentarse a su cometido: "Piensa que es una carne más".

En el quinto programa de la edición Dani fue el encargado de distribuir las funciones de su grupo. Uno de los platos a cocinar era carne de caballo, un animal con el que Ofelia hizo terapia: "yo siempre he dicho que no quería cocinar caballo porque es un animal que me ha aportado muchísimo", lamentó la concursante.

Dani aprovecho la carta para jugar su mejor baza y herir a "la vampirilla gallega" disparando directamente a su sensibilidad, a fin de cuentas es un concurso y ella es una de las rivales más fuertes a las que se tiene que enfrentar.

El caballo es una carne exótica en España, pero en países como Francia, Reino Unido y otros países del mundo es un plato muy común. En cualquier caso, el abuso de Dani hacia su compañera se podría equiparar al hecho de que a un español lo obliguen a cocinar a un perro o un gato, el manjar tan común en China que desgarra a la sociedad cuando los medios de comunicación se muestran piezas audiovisuales del festival de Yulín, que algunas asociaciones piden prohibir.

"Dani ha ido a hacer daño. Al ser hiperactiva hice mucha terapia con caballos", exclamó la concursante gallega, que alegó: "A mí el caballo me ha ayudado muchísimo y no me parece justo. Es un respeto a algo que me ha aportado tanto en mi vida". La repuesta de Dani fue demoledora: "Eres una profesional y tienes que estar a la altura a las duras y a las maduras".