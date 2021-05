Sin lugar a dudas, una de las sorpresas televisivas de la temporada ha sido la serie turca "Mi hija". La producción otomana, una tragicomedia que aúna humor y drama, se ha convertido en una de las favoritas de la audiencia. Por ahora, Antena 3, canal que tiene los derechos, ha emitido más de 20 episodios de la treintena que componen la primera temporada de la producción. Por eso, ahora que se acerca el fin, a la mayoría de seguidores de la telenovela les asalta la misma duda: "¿Habrá segunda temporada?"

Responder a esta pregunta no es fácil. En primer lugar, no consta que la productora de la serie se haya pronunciado a este respecto. Esto obliga a buscar pistas a través de internet, especialmente en las redes sociales, para tratar de despejar el futuro de la producción otomana.

En este sentido hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero de ellos es la fecha de emisión en Turquía, país de origen de la serie. Allí se estrenó "Mi hija" en septiembre de 2018. El último capítulo, 34 después del primero, se pudo ver en la televisión turca el 31 de mayo de 2019. Desde entonces no consta que la productora esté trabajando en una nueva temporada.

Otro buen lugar para buscar pistas son las redes sociales de los actores de la serie. Empezando por Beren Gokildiz, la niña. En su cuenta oficial de Instagram, gestionada por su madres, pues ella aún es menor, no parece que esté rodando una segunda temporada de "Mi hija". Y es que entre las muchas publicaciones hecha por la cría, en la que se puede ver su día a día y tardes de juegos, no consta que se retome el proyecto.

Algo muy parecido sucede en la cuenta de Bugra Gulsoy, el actor que hace de padre en la producción otomana. Aunque el artista no es muy dado a compartir los entresijos de su vida en la red, sí cuelga imágenes con frecuencia. En la última que ha hecho en su Instagram hace un claro guiño a España, ya que se trata de una instantánea tomada en San Sebastián. Claramente, este post ha sido visto por los seguidores de la serie como un saludo a la audiencia española, que ha dado una grandísima acogida a la telenovela. Si bien, no hay ni rastro de pistas que puedan hacer pensar en una segunda temporada.

Leyla Lydia Tugutlu, otro de los rostros principales de la serie, sí se muestra mucho más activas en las redes. Y como sucede en los dos anteriores casos, la actriz tampoco da señales de poder estar grabando una segunda temporada de "Mi hija".

Con esta información entre manos, lo lógico es pensar que no habrá una segunda temporada de "Mi hija". Si bien, los fans de la producción no tienen que arrojar la tolla, pues no sería de extrañar que dado el éxito del que está gozando la serie, opten por intentar hacer una segunda temporada. Si bien, de ser así, parece que no estará lista pronto.

De momento, los fans españoles de la serie tendrán todavía un par de meses más de intriga con la emisión de los últimos capítulos.