Desde que Karmele Marchante decidió decir adiós a Sálvame poco o nada se sabe de ella. La periodista se marchó del programa de la noche a la mañana en 2016. Cuatro años en los que Karmele ha tratado de retomar su vida sin querer saber nada de los que un día fueron sus compañeros.

Ella misma confesó en una exclusiva a una conocida revista que le costaba "ir a trabajar, no me sentía bien tratada". Además, Karmele señaló que se fue porque quiso ella no porque la echasen: "Me he ido de 'propio' y como he querido. Mi contrato seguía vigente mes y medio más, pero decidí marcharme, sin ninguna despedida, por coherencia".

Una nueva vida en la que Marchante no quiere saber nada de su pasado. Por ese motivo, Karmele se ha mostrado de lo más enfadada con la prensa cuando se la han encontrado en pleno centro de la capital.

Sin querer responder a ninguna pregunta, Karmele aseguraba que no había dado ningún permiso para que le grabaran: "¿Me puedes dejar o pido ayuda?". Un enfado que demuestra que la veterana periodista ha hecho un auténtico borrón con su vida pasada.