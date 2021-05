Terremoto en la radio musical. El despido de Javier Cárdenas de Europa FM de manera fulminante ha revolucionado el mundo de la radio. "No podemos estar más agradecidos de estos 12 años con vosotros. Gracias por tanto cariño y apoyo. Nos dejáis sin palabras. Tan solo nos parece increíble que el Gobierno haya dado tanto dinero a un grupo como Atresmedia para reflotarlo y ellos se lo gasten en pagarnos por no trabajar. Porque nos pagan meses y meses por estar en casa... ¿es eso medio normal? Con el dinero de todos los españoles se le dan millones y millones de euros a @atresmediacom para reflotarla, ¿y ellos se lo gastan en echar a gente pagándoles? ¿Y eso no hay ningún medio que lo denuncie? Es de locos lo que hacen con nuestros impuestos. En fin, que Os queremos, os leemos y os llevamos en el corazón". Con estas palabras ha querido explicar su salida de Europa FM en un vídeo publicado hoy en Instagram.

La dirección de la emisora adelantó la semana pasada al presentador de 'Levántate y Cárdenas' que no iba a renovar su contrato de cara a la próxima temporada. Aunque su marcha definitiva estaba inicialmente prevista para mediados del próximo mes de julio, finalmente se ha tomado la decisión de precipitar su salida con carácter inmediato, casi dos meses antes de lo previsto. Hoy lunes 24 de mayo ha sido su último programa.

El propio Cárdenas ha decidido romper su silencio y hacer una breve declaración antes una de las noticias del día en el panorama radiofónico. "Buf... cómo se ha puesto el día verdad?? Haha. Pero sí, es cierto, no no dejan a hacer Levántate y Cárdenas en Europa Fm y esta tarde os explicaré algunas de las verdaderas razones de lo que ha pasado. Pero gracias a algunos periodistas que no siguen lo que quieren que escuchéis podéis imaginar por dónde van los tiros. Besos y gracias por todos vuestros increíbles mensajes!", ha escrito el presentador.

Cárdenas ha lanzado hoy un nuevo mensaje. "La vida hay que vivirla con humor incluso en los momentos difíciles. Lo que me ha pasado a mi no es nada comparado con lo que han vivido y viven millones de personas por culpa de esta Pandemia o por enfermedades, o simplemente lo que tuve que afrontar cuando falleció mi padre. Así que a reírnos y que nadie nos amargue ni un minuto del día", aseguró hace unas horas el comunicador.