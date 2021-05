El pasado viernes, Carlota Corredera se sentó en el plató del 'Deluxe' para hablar de la docuserie de Rocío Carrasco y expresar lo que ha supuesto para ella como presentadora. Durante la entrevista, también aprovechó para afear la actitud de Kiko Matamoros, ya que en alguna ocasión ha reconocido que no ha visto el documental pese a opinar sobre él. Por alusiones, el colaborador decidió responder este fin de semana en 'Viva la vida'.

"No voy a hablar de Carlota Corredera. Ella es presentadora del programa en que trabajo y sé que a ella le molestaría muchísimo. Uno sabe cuál es la estructura funcional de un programa", comenzó diciendo el colaborador, que por otro lado, quiso dejar claro que no es "negacionista" del testimonio de Rocío Carrasco: "No he dudado en ningún momento de su dolor". "No soy negacionista de nada", apuntó.

Respecto a los motivos que le han llevado a no ver el documental en la noche de los miércoles, Matamoros dio más detalles: "El episodio cero me produjo tal estupor y tal estado de angustia y ansiedad que no me estaba enterando del episodio uno. Apagué la tele y me costó dormir. Me parecía un tema tremendamente doloroso".

"En el programa se han ido desgranando a diario las declaraciones sustanciales y de interés. Sí tengo información de lo que ha dicho, no hablo desde el desconocimiento", añadió el tertuliano. Además, reconoció que debe pedirle disculpas a Rocío Carrasco, pero con matices: "¿Que le tengo que pedir perdón, según Carlota Corredera? Pues posiblemente sí. No solo yo, posiblemente todos. Del primero al último".

"A veces te das cuenta de que participas de un aquelarre abusivo e injusto porque no todos están en las mismas condiciones de defensa", confesó Matamoros, que finalizó con un dardo a los programas y productoras de Mediaset: "Yo no he contratado a nadie para que vaya a un plató ni lo he intentado". "No he contratado a Antonio David, a Olga Moreno, a Rocío Flores, a Rocío Carrasco, ni a nadie. Yo me he comido un pastel que me han servido", zanjó.

el que me han servido", zanjó.