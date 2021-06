Carlota Corredera, muy involucrada en la defensa de Rocío Carrasco ante las reacciones sobre la emisión de su serie documental "Rocío: contar la verdad para seguir viva", lanza un ultimátum a la dirección de Sálvame: "o se va él o me voy yo".

La presión subía en el termómetro de Corredera a medida que iba avanzando el programa, primero se mostró muy crítica con José Antonio, tío de Carrasco, tras las duras declaraciones contra su sobrina. Más tarde se enfrentó a Kiko Matamoros, también escéptico con la protagonista, pero fue otro histórico colaborador quien la hizo estallar.

Antonio Montero discutía con Belén Esteban y criticaba el cambio de posición de la "princesa del pueblo" tras ver el primer episodio del documental. La discusión subió el tono y llegó hasta el plano personal cuando hizo alusión al papel de Jesulín de Ubrique con su hija, Andrea Janeiro: "para mí él es un mal padre y Rocío Carrasco también es una mala madre".

En ese momento Carlota Corredera se enfureció: "No voy a permitir que este señor se quede en plató llamando mala madre a Rocío Carrasco después de todo lo que hemos escuchado. No lo voy a permitir".

La reacción de Carlota Corredera

La presentadora había puesto una línea roja en no trabajar con negacionistas de la violencia de género y ahora va un paso más allá: no trabajar con negacionistas de Rocío Carrasco: "se acabó, esto no es un juego", sentenció. Y abandonó el plató del programa afectada por las declaraciones del colaborador mientras lanzaba el órdago a la dirección de Sálvame.

Corredera volvía al poco tiempo entonces a su lugar en el centro del plató muy nerviosa tras el enfrentamiento, consciente de las posibles consecuencias de lo que suponía ese "jaque" al equipo de Telecinco tras los últimos cambios estratégicos en la parrilla y los despidos fulminantes de la cadena.

Así fue el estreno del nuevo colaborador de Sálvame diario en Telecinco

Antonio Canales fue uno de los grandes protagonistas de 'Supervivientes 2021' durante su estancia en Honduras y ahora parece que va a serlo en el plató de 'Sálvame Diario' porque se ha convertido en el nuevo colaborador del programa. Lo cierto es que no nos esperábamos que el bailaor flamenco cambiase los escenarios y los focos de sus espectáculos por los del plató de televisión, pero estamos encantados.

El exconcursante del reality ha aparecido bailando en el empiece del programa y más tarde ha concedido una entrevista para todos los espectadores con la que nos ha dejado con la boca abierta. Ha hecho un recorrido por toda su vida y ha vuelto a detallar el infierno que pasó cuando se metió de lleno en el mundo de las drogas por tener la autoestima por los suelos.