Isabel Rábago está dispuesta a llegar al final. La periodista acudía el viernes pasado a de madrugada a la Guardia Civil para interponer una denuncia por presuntas amenazas. Rábago confesaba tener miedo...

"Esta madrugada he tenido que ir al cuartel de la #GuardiaCivil para presentar una denuncia por amenazas. Sí, tengo miedo. Sí, voy a llegar hasta el final", explicaba en su red social, mientras comentaba que iba a dejar de lado las red social de twitter.

Sin embargo, ante lo que podía parecer unas amenazas por haber expresado su tendencia política, nada tenía que ver. La colaboradora de 'Ya es Mediodía' y 'Viva la vida', era increpada y amenazada por otros motivos que tenían que ver con su profesión. "Quiero dejar claro que no es por ideológicas ni mucho menos, es por haber hecho mi trabajo".

Tras la denuncia y habernos hecho eco los medios, el presunto abogado de la persona que había proferido las supuestas amenazas se ponía en contacto con Europa Press -al que se le pide número de colegiado y nombre del bufete y no lo aporta alegando que quiere que Rábago sepa de la buena intención por su parte y para poder comunicarse con ella, y preservar el problema al que se expondría su cliente debido a la minusvalía de este mismo-, para ejercer su derecho de rectificación y querer pedir un acuerdo amistoso ya que su supuesto cliente, cuenta con una minusvalía psíquica...

Pero Isabel Rábago está dispuesta a llegar al final porque a pesar de haberse quedado tranquila en un primer momento, gracias a la Guardia Civil, su intraquilidad llegaba durante el fin de semana debido a que comienza a enterarse de informaciones que le preocupan: "Me quedé tranquila pero este fin de semana me llega la intranquilidad cuando descubro la persona que está detrás de todas estas amenazas. Es una persona que tiene numerosos antecendentes por todo tipo de delitos. Ha tenido numerosos delitos, algunos muy graves y otros menos... El emite un comunicado a Europa Press pidiendo disculpas y que es fruto de un calentón pero no... Esto está en manos de la Guardia Civil, lo siguiente se llevará a un juzgado y llegado allí, ampliaré porque me está llegando muchísima información como que el mismo día que profiere las amenazas estuvo llamando a muchos compañeros de profesión pidiendo mi número de teléfono personal y además, otros compañeros me están comentando más información".

¿Qué es lo que sucedió para que Isabel Rábago sufriera amenazas? "Esta persona me presenta una serie de documentos judiciales que yo cuestiones porque solo había que echar un vistazo... El procurador, la jueza y los abogados que aparecen en esos documentos falsos han presentado esta misma mañana una querella. Es decir, que el personalmente no solo va a tener que hacer frente a mi persona por amenazas, sino que se va a tener que enfrentar a una querella por documento público y yo creo que eso es grave", explica Rábago a Sonsoles Ónega en declaraciones recogidas por Europa Press.

"Que sea un juez el que decida si fueron amenazas o no, yo así lo siento. No he dicho la menor parte de las amenzas, pero también creo que hay que hacerlo público".

"Si no son amenazas que lo diga un juez", comenta la periodista.

"Me dio mucha rabia", explica Isabel Rábago.