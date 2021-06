La Ruleta de la Suerte es uno de los programas estrellas para ver antes (o durante) la hora de comer en el panorama televisivo español. El espacio presentado por Jorge Fernández es líder en su franja horaria y entretiene a millones de espectadores españoles con sus divertidos paneles y, en gran cantidad ocasiones, con la forma de ser de sus concursantes.

El programa se convierte en el máximo protagonistas de su horario, antes de la hora de comer y raro es el día en que no sea trending topic nacional y reúna a una amplia legión de seguidores en Twitter. Desde las críticas a sus concursantes o a los paneles, hasta alabanzas por el ritmo del juego y la simpatía de los participantes y los profesionales que allí trabajan, son miles los comentarios que se acumulan diariamente de La Ruleta de la suerte.

Sin embargo, en las últimas semanas son muchos los usuarios que han mostrado su rechazo a uno de los miembros habituales del programa. Se trata de Joaquín Padilla, el cantante que ameniza cada día el programa con sus versiones y composiciones propias. Además, en los últimos días son muchos los usuarios que han confesado quedarse sorprendidos con el pasado de Padilla. El cantante, era el antiguo vocalista de Iguana Tango, que cosechó varios éxitos dentro del panorama a nacional.

"Ayer flipé fuerte al descubrir que el cantante de la ruleta de la suerte es el cantante de los míticos Iguana Tango", "Bro me acabo de enterar que el cantante de la ruleta de la suerte es el mismo cantante que el de iguana tango estoy", decían algunos de los comentarios.

No obstante, el cantante siempre es objeto de las críticas de los usuarios en las redes sociales. "Antena 3 tiene el suficiente dinero para llevar a La Toya Jackson y a Isabel Preysler a Mask singer pero no para poner a un cantante bueno en la Ruleta de la Suerte". "Pero cómo puede cantar tan mal el de la Ruleta de la suerte, es que me fascina". "Cuando estés a punto de tirar la toalla pensando que con tu talento jamás podrás llegar a ningún sitio, piensa en el cantante de La Ruleta de la Suerte", escribían varios usuarios de la red social del pájaro.