Más de un millón de euros. Esa es la cantidad que Los Dispersos de Boom han conseguido después de pasar cientos de tardes dentro de la pequeña pantalla trabajando en el programa que presenta Juanra Bonet en Antena 3. Una cantidad nada desdeñable de dinero a pesar de que ellos no lograron (como si lo hicieron sus predecesores de Los Lobos, llevarse la gran bomba final. ¿En qué se van a gstar el dinero?

Óscar Díaz confesaba hace días, en una entrevista al portal Masdetele que todos los miembros de este equipo tienen previsto hacerse un viaje a Japón cuando las circunstancias lo permitan. Pero no sólo eso. "Llevo viviendo de alquiler 19 años así que no me importaría destinar el dinero a comprarme un piso. Los precios que hay en Madrid seguramente tengo que sumarle algo o pedir una hipoteca", aseguró.

La “moda” de que los concursantes fueran muy conocidos por la audiencia la inauguró Fran González, el asturiano que se llegó a convertir en el crack del rosco de Pasapalabra. Este biólogo vecino de Colloto fue tan querido por la audiencia que incluso se le hizo una pieza en Informativos Telecinco cuando volvió al formato que por aquel entonces se emitía en Telecinco después de una larga ausencia en la que trató de ocuparse de temas “personales”.

Pero también Boom, el formato de Antena 3 que de aquella competía con Pasapalabra, tuvo a unos concursantes tanto o más famosos que Fran. Se trataba de Los Lobos, un grupo de amigos que logró hacer historia de la televisión por dos razones: fueron los que más tiempo estuvieron en pantalla y, además, fueron los que consiguieron el mayor premio entregado en la televisión en abierto en nuestro país.

El éxito de Los Lobos lo tratan ahora de emular Los Dispersos, otro grupo de conocidos que también basa su éxito en el hecho de que son profesionales expertos en campos tan diferentes del saber que pocas preguntas se les escapan. Hace unos días estos concursantes recibieron una ayuda inesperada en redes. Una niña les hizo un dibujo que sin duda les llegó al corazón.