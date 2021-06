Mucho se ha hablado en no pocas ocasiones de los "trucos" o las "trampas" (como dicen los malpensados) que utilizan los concursantes de Pasapalabra para intentar acertar todas las respuestas del rosco final y llevarse a casa numerosos premios. Hace solo unos días Pablo Díaz, el violinista que lleva meses intentando hacerse con el premio final de este formato que cada día congrega a millones de personas detrás de la pantalla desveló el "truco" o "teorema" que le había presentado su compañero y rival Nacho Mangut durante su participación en el concurso.

"El teorema dice que en un gran porcentaje de los casos en las letras que no son Ñ, X o Y no van a aparecer palabras que las contenga", aseguró en un comentario más que replicado en redes sociales. De hecho el hombre que en ese momento competía con Pablo intentó contradecir el teorema y no pudo. Acabó perdiendo.

Precisamente en redes sociales ha sido donde estos días la audiencia ha dado un ultimátum a Pasapalabra: o gana Pablo Díaz o muchos aseguran que dejaran de ver el programa.

En otras ocasiones los que fallan no son los concursantes, sino que son los famosos a los que se invita durante la primera parte de este formato de las tardes de Mediaset. ¿Te has perdido la simpática confusión que tuvo hace meses por ejemplo Marta Torné? La famosa actriz visitó Pasapalabra y se equivocó en una palabra. Se lo tomó con humor pero despertó muchas risas en el plató de Telecinco. En este artículo puedes ver lo que sucedió (y como reaccionaron los que estaban en plató).

Pasapalabra lleva años siendo uno de los concursos más vistos y valorados de la televisión. Ya cuando hace años se estrenó en la pequeña pantalla en nuestro país de la mano de Antena 3 el formato consiguió grandes datos de audiencia. Tanto que Telecinco se fijó en el concurso y lo compró y empezó a emitir después de Sálvame y antes de su informativo de noche. Sin embargo una demanda de la productora que tiene los derechos de emisión de este formato a nivel internacional hizo que la principal cadena de Mediaset tuviera que dejar de emitir Pasapalabra hace varios meses. El concurso salió a “concurso” nunca mejor dicho y fue Atresmedia la que se hizo con los derechos.

La jugada le salió bien a Antena 3 por dos razones: la primera porque gracias a este programa puede presumir de haber hecho récords de audiencia (de hecho en el mes de enero estuvo a punto de ganarle la batalla a Telecinco de audiencia después de casi dos años de reinado de Mediaset). Pero la importancia de Pasapalabra va más allá Y es que el concurso se emite apenas unos minutos antes del informativo de la noche. Y todas las cadenas quieren liderazgo de audiencia en esa franja para poder presumir de que sus informativos son los más vistos.