A escasas horas de que Rocío Carrasco reaparezca en directo tras su emotiva visita a Chipiona coincidiendo con el 15º aniversario de muerte de Rocío Jurado, su hija Rocío Flores se ha sentado en el plató de 'El programa de Ana Rosa' para comentar 'Supervivientes' y, para sorpresa de todos, ha hecho un 'antiguo' reproche a su madr que nos ha dejado totalmente impactados.

Todo ha surgido cuando ha tenido que pronunciarse sobre las declaraciones de Olga Moreno en Honduras confesando que lo primero que quiere hacer al regresar a España es bautizar a su hija Lola y a David Flores, desvelando además que la madrina del hijo de Antonio David y Rociíto no es otra que su tía Gloria Mohedano, hermana de Rocío Jurado.

Unas palabras que Joaquín Prat ha afeado, señalando que le parecían fuera de lugar y que, en el caso de que David se bautizase, su madre tendría algo que decir al respecto, no Olga Moreno.

Un comentario que ha hecho que Rocío Flores haya saltado espontáneamente con un 'viejo' reproche a Rocío Carrasco. "Te recuerdo que yo me bauticé con 15 años y mi madre no apareció", ha respondido la influencer a Joaquín Prat, recordando que ella hizo en el mismo día, en la Iglesia de La Moraleja, el bautizo, la comunión y la confirmación, su madre "lo sabía" y "no apareció, que me parece respetable".

Un día muy especial en el que Ro ha confesado que quería que estuivesen presentes tanto su padre como su madre y así se lo pidió, aunque posteriormente, a las preguntas del presentador, aseguraba no recordar si todavía vivía con su madre y Fidel Albiac cuando se bautizó, aunque sí ha desvelado que fue con Olga a comprarse el vestido para un día tan especial.

Asegurando que ve normal que Olga quiera bautizar a David y a Lola porque siempre hemos sido "personas religiosas", Rocío ha comentado que su hermano es muy "capillitas" y que será él "quien decidirá si se quiere bautizar o no, igual que Lola". "Hace tiempo que no hablo con David del tema, pero antiguamente sí tenía ilusión por bautizarse", ha añadido.

Por otro lado, y rompiendo su 'regla de oro' de no hablar de su familia en televisión, Ro no ha tenido problema en hablar del homenaje al que asistió con toda su familia en Chipiona - a excepción de su madre, claro está - con motivo del 15º anivesario de muerte de su abuela. Confesando que "todos los años es emocionante" y no solamente este, aunque quizás sí ha sido más especial porque se cumplen 15 años, la hija de Rocío Carrasco ha respondido a los que aseguran que es la primera vez que iba a un acto en Chipiona. "He ido muchísimas veces. Nunca me ha hecho falta que sea un evento para ir a ver a mi abuela. He ido millones de veces a ver a mi abuela y no se ha enterado nadie", ha asegurado. "A mí no me llama la atención ver a toda la familia junta. No hace falta un evento para que nos reunamos todos. Lo hemos hecho muchísimas veces en privado", ha afirmado tajante.

Además, y tras las comentadas imágenes ante el mausoleo de Rocío Jurado, en las que su tío José Antonio la 'empujaba' para que se acercase a su hermano David - muy emocionado en ese momento - Rocío ha aclarado que "Rosa Benito estaba en la parte de atrás y mi tía Gloria le dice 'cuñada vente para acá con nosotros' y como no cabía, mi tío me dijo que moviese un poco hacia su hermano para que Rosa pudiera entrar".

Acerca de las confidencias que intercambió con David ante la tumba de su abuela, Ro ha desvelado que "me dijo una cosa antes de ir y yo le dije, si quieres hacer eso que me has dicho es el momento de que lo hagas". "Algo personal que él quería hacer y que hizo pero no se vio, algo ínterno de mi hermano que no voy a desvelar. Fue muy emocionante", señaló la colaboradora.

Por último, Rocío ha querido aclarar los titulares sobre el traje fucsia que lució Gloria Camila en el homenaje, y que ella misma lució días antes en un evento: "Zara está repleto de color rosa y no lo tomo como una provocación. María Teresa Campos se lo puso en el 'Deluxe' y no he escuchado a nadie criticar que se hubiese puesto ese color. Solo faltaría que ahora no se pudiese ir de ese color"