La docuserie de Rocío Carrasco se ha convertido en uno de los contenidos televisivos más exitosos de la temporada y para aprovecharlo, Telecinco anunció durante la entrevista con la protagonista este miércoles que estrenará 'En el nombre de Rocío'. En esta segunda temporada se abordarán temas familiares, lo que ha hecho que Rosa Benito se muestre preocupada por ello. La colaboradora ha querido hablar en 'Ya es mediodía' de lo que piensa sobre la confirmación de los nuevos episodios tras ver un avance en el que se mencionan palabras como "avaricia", "secretos", "venganza" y "envidia": "Me ha faltado la palabra amor porque ha sido una persona muy querida", ha comentado.

La ganadora de 'Supervivientes 2011' ha deseado que en esta segunda tanda de programas la hija de Rocío Jurado no solo hable de situaciones malas entre miembros de la familia: "Ha tenido muchísimo amor y yo espero que en ese recorrido que va a hacer también cuente cosas bonitas porque también las ha vivido".

Ante el temor a lo que pueda ocurrir a nivel mediático con los familiares de Rocío Carrasco una vez se estrene la docuserie, la extertuliana de 'Sálvame' se ha mostrado alarmada: "Ella ha cogido este micrófono que es la televisión para que la apoyen por el maltrato". "Yo me pregunto si esto va a ser un maltrato mediático para nosotros, para la familia. Todo eso es un maltrato mediático hacia los Mohedano, vamos a ver qué es lo que pasa", ha sentenciado con incertidumbre.

Rosa Benito ha querido lanzar una reflexión: "No entiendo como hay gente que se alegra de que vayan a hacer una nueva serie. A mí me gustan las cosas bonitas, me gusta la paz, el odio no conduce a nada, el odio lleva al odio y al dolor… A mí me gusta verla sonreír, odio contra odio, no. A mí me gusta la paz y la felicidad…".

Por último, sobre Rocío Jurado, la colaboradora ha querido denunciar que en el avance de 'En el nombre de Rocío' su usen unas palabras de la artista de forma confusa: “No está bien que utilicen a su madre en este momento porque su madre lo que está haciendo un llamamiento a la prensa para que dejen de hablar mal de su hija… Su madre no lo hace por su familia, su madre tuvo a su familia hasta el último minuto que se fue…", ha comentado.