María Patiño y Alexia Rivas, que trabajaron juntas en 'Socialité' hasta que estalló el mediático 'Merlos Place', han pasado de ser compañeras a enemigas. La que fuera reportera del programa de Telecinco ha concedido este miércoles una entrevista en la que habla largo y tendido sobre la presentadora, que ha respondido desde 'Sálvame'.

Hace tan solo unos días, María Patiño reaccionaba ante las declaraciones de Alexia Rivas en una revista de tirada nacional que ha salido hoy y lo cierto es que hemos visto muy enfadada a la periodista porque asegura que ha ido a por ella porque no quiere hablar de Alfonso Merlos o de Marta López. Antes de que María Patiño contestase a la que fue su compañera de programa, Belén Esteban ha asegurado que Alexia pidió en su día ponerse al frente del programa: "La que pidió presentar 'Socialité' fue ella". Una información que nos ha sorprendido muy y mucho y que ha desatado las palabras de la periodista.

El programa Sálvame le ha mostrado un vídeo recopilatorio en el que se muestra todas las críticas que hizo Alexia a la conductora de Socialité. Unas imágenes que más que enfadar a María Patiño, le han "dolido". "Si queríais hacerme daño, quien sea, de manera indirecta, lo habéis conseguido. Y si lo ha querido hacer Alexia, y esta persona lo ha transmitido y lo habéis emitido, lo habéis conseguido". "No estoy cabreada, estoy dolida", ha declarado.

María Patiño fue muy clara en el mensaje a Alexia Rivas "Ha decidido soltar lo que ha podido, en esta ocasión me toca a mí. Ha tenido la oportunidad de decir lo que quiera de Alfonso y dice 'no quiero perjudicarlo' y ahora habla de mí. Ahora va a por la tercera, que soy yo. Te permites licencias que a mí me molestan y mucho. Afirmas que llego una hora ante, efectivamente, cuando me reúno con mi director yo no tengo que estudiar ni mirarme nada, porque solo me visto y me pongo con la pantalla porque esos deberes los hago durante toda la semana. Me fastidia que haya alguien que piense que solo leo un cue".

La presentadora de 'Socialité' ha asegurado que ella ha puesto límites en su vida que ha cumplido, no como Alexia que ahora ha vendido una entrevista para una revista: "Hay gente que hemos dicho que no a muchas cosas y no pretendiendo obtener nada, pero siendo consecuente con muchas cosas. Después de leer todo lo que has dicho hoy, por qué no hablas de lo que has hablado con Marta de vuestros temas de la intimidad, pero yo en esa cama no estaba".