A lo largo de los últimos meses han sido muchos los colaboradores que poco a poco han ido entrando en la nomina de Viva la Vida llegando incluso a disputar a Sálvame ser el magacine con más famosos. El programa de Emma García cuenta con un nuevo colaborador que no convence a la audiencia.

Es amigo de las Campos y de Rocío Carrasco. Odia a Antonio David y fue manager de Agustín Pantoja. Se trata de Enrique del Pozo. uno de los rostros más conocidos tanto en la música como en el famoseo.

Pero a la audiencia no le ha gustado mucho el nombre. Tanto que poco después de que se conociera las redes han estallado en críticas. "Que cutre", llegaron a decir algunos.

Emma García ya no estará al frente del programa

La presentadora dejará de conducir el espacio durante las vacaciones de verano. Y la pregunta que todos se hacen es , ¿quién va a ser su sustituta? Pues precisamente la presentadora original del espacio, Toñi Moreno, que repite nuevamente al frente del espacio durante el periodo estival.

Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.