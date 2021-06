El programa de Telecinco Socialité está en pie de guerra contra la que fuera una de sus colaboradoras estrella, Alexia Rivas. ‘Viernes Deluxe’ emitió un encuentro entre María Patiño y Alexia Rivas después de las críticas que se han hecho la una a la otra sobre su etapa juntas en 'Socialité'.

En la entrevista, la reportera quiso transmitir cómo había sido trabajar con la presentadora: "Yo desde el principio noté que no teníamos buena sintonía. Percibía que eras borde conmigo y yo quería acercarme y algunos compañeros sentían que yo no te caía bien", explicó mientras que la aludida se oponía a estas acusaciones y aclaraba que estas palabras eran totalmente falsas.

María Patiño fue muy clara en el mensaje a Alexia Rivas "Ha decidido soltar lo que ha podido, en esta ocasión me toca a mí. Ha tenido la oportunidad de decir lo que quiera de Alfonso y dice 'no quiero perjudicarlo' y ahora habla de mí. Ahora va a por la tercera, que soy yo. Te permites licencias que a mí me molestan y mucho. Afirmas que llego una hora ante, efectivamente, cuando me reúno con mi director yo no tengo que estudiar ni mirarme nada, porque solo me visto y me pongo con la pantalla porque esos deberes los hago durante toda la semana. Me fastidia que haya alguien que piense que solo leo un cue".

La presentadora de 'Socialité' ha asegurado que ella ha puesto límites en su vida que ha cumplido, no como Alexia que ahora ha vendido una entrevista para una revista: "Hay gente que hemos dicho que no a muchas cosas y no pretendiendo obtener nada, pero siendo consecuente con muchas cosas. Después de leer todo lo que has dicho hoy, por qué no hablas de lo que has hablado con Marta de vuestros temas de la intimidad, pero yo en esa cama no estaba".

Ayer, el programa que presenta María Patiño los fines de semana decidió adentrarse en la redacción para comprobar que piensan los excompañeros de Alexia Riva sobre la que fue su compañera y la reacción a la entrevista en el "Deluxe". Uno de los miembros defiende que Alexia "estaba forzada y se la coló a toda España. Se vio a esa Alexia avispada que hizo comentarios con mala intención. Debe aprender que se la critique porque ya se ha convertido en personaje. No puede pretender que todo sea un camino de rosas", mientras que otro defendió que "estaba bien preparada" para contar su versión y que tendría "un buen futuro2 como colaboradora de programas del corazón en España.

La audiencia ha criticado todos estas reacciones a través de diversos comentarios en las redes sociales. "Os habéis lucido hoy. Con Alexia y con la " madre" de David F... Hablando mal de una extrabajadora del programa . Y lo otro, incalificable. Penoso el programa y la presentadora ( que se le veía encantada con lo que se emitía)", se quejaba una usuaria.

Socialité sigue creciendo cada fin de semana. El pasado sábado, el espacio que conduce María Patiño fue el programa de entretenimiento con mejor cuota del día (14.8% de share ).