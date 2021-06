Quizás los nervios del momento, quizás una confusión tonta. Pero, de todas, todas, un error garrafal: el de confundir a un ministro con un cantante. Ese fue el "pecado" del cantante Roi Méndez en Pasapalabra, que citó a Pedro Duque, ministro de Ciencia y primer astronauta español, como cantante que representó a España en Eurovisión. Tal y como aclaró el extriunfito en sus redes sociales, a quien en realidad quería referirse era al artista Pedro Marín. Éste tampoco cantó nunca en el festival europeo de la canción. El asunto ha generado numerosas bromas a través de las redes sociales que Méndez ha encajado con mucho sentido del humor.

Acabo de decir en @PasapalabraA3 qué Pedro Duque representó a España en Eurovisión.

Me confundí con Pedro Marin, que tampoco representó a España en Eurovisión — Roi Méndez (@RoiMendez) 3 de junio de 2021

Tras la emisión del programa, Roi Méndez, con una buena dosis de humor, escribió el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Acabo de decir en Pasapalabra que Pedro Duque representó a España en Eurovisión. Me confundí con Pedro Marín, que tampoco represento a España en Eurovisión", escribió el joven cantante, de origen gallego.

Propongo que te pasemos una lista de gente que nunca ha representado a españa en Eurovison:

Pau Gasol — Ángel Martín Gómez (@angelmartin_nc) 3 de junio de 2021

Tras el mensaje, las bromas de sus seguidores no se hicieron esperar. "Propongo que te pasemos una lista de gente que nunca ha representado a España en Eurovisión: Pau Gasol", le contestó con cachondeo el cómico Ángel Martín. "Vaya tela, me meo", le firmó también Blas Cantó, último representante español en el festival continental de canción. "Pedro, qué me estáis contando?", se sumó la presentadora Mónica Carrillo. Una de las más graciosas se la soltó el propio Roberto Leal, presentador del programa: "Te faltó saludar a Pedro Picapiedra".

Te faltó saludar a Pedro Picapiedra. — Roberto Leal (@RobertoLealG) 3 de junio de 2021

Y así con un sinfín de mensajes, que ayudaron a quitarle hierro al asunto y que a buen seguro reconfortaron a Méndez tras el despiste.

A buen seguro, tras este gazapo Roi Méndez ha seguido disfrutando de su paso por el programa. Y es que el ex de Operación Triunfo se lo está pasando a lo grande en el concurso presentado por Roberto Leal. Prueba de ello es que ha llenado el muro de sus redes sociales de clips de su paso por el programa. Durante las emisiones también se le ve en muy buena sintonía con todos los participantes.

Roi Méndez fue uno de los concursantes del regreso de Operación Triunfo. Además de por su buena voz y estilo al cantar, destacó por ser uno de los participantes más carismáticos. Su sentido del humor le valió para ganarse el cariño de sus contrincantes y también de buena parte de la audiencia.

Desde entonces, el gallego lucha por hacerse un hueco y consolidarse en la dura industria musical.