La telenovela truca Mujer, uno de los grandes éxitos de la temporada de Antena 3 ha vuelto a sufrir un cambio en la cadena. Y con este ya van unos cuantos. Ahora, la cadena privada ha decidido mover la serie a los lunes, en vez de los miércoles, que era cuándo se emitía habitualmente.

"Estos de Antena 3 me van a volver loca con los cambios Mujer encogiendo los hombros ahora mujer los lunes otra vez", se quejaba una usuaria en Twitter ante el anuncio del cambio de fecha. No obstante, hay un motivo de audiencia detrás de esta decisión, Antena 3 ha decidido mover Mask Singer, otro de sus éxitos de este año a la noche de los miércoles para así no tener que competir directamente con la Eurocopa, que arranca este viernes, 11 de junio y que enfrenta a España contra Suecia en su primer partido el próximo lunes 14 de junio a las nueve.

"Se acerca el desenlace de 'Mujer; la vida de Bahar sigue con muchos frentes abiertos y Sirin no parará hasta vengarse de todos. El lunes y martes, a las 22:45 horas", anuncia Antena 3 en la página oficial de la ficción turca.

¿Cuál ha sido el secreto del éxito de Mujer? Hay varias razones que lo explican. Lo primero: la cadena ha sabido ver el tirón de este tipo de formatos que hasta ahora habían pasado más o menos desapercibidos en canales secundarios. Lo segundo: el público que sigue estas series es el tradicional de Telecinco por lo que ha sumado espectadores a Atresmedia. Y además por la multiplataforma: Atresmedia también explota el fenómeno en su plataforma de pago con adelantos de capítulos.