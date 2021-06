El pasado sábado el Wanda Metropolitano acogió un partido de fúbtol solidario a favor de la Fundación Cris en el que se dieron cita numerosos rostros conocidos; uno de ellos, Carlos Sobera, que con su presencia quiso aportar su granito de arena en la lucha contra el cáncer. Bromeando con su baja forma física y confesando que solo había jugado un minuto por tener una lesión en la espalda, el presentador nos ha contado cómo ve a Rocío Flores, con quien comparte plató los martes en las galas de 'Tierra de nadie'.

"En términos generales la veo bien pero supongo que la procesión irá por dentro", señala Carlos, añadiendo que la docuserie de Rocío Carrasco "no deja de ser un tema tagencial porque en 'Supervivientes' tratamos de ser muy fieles al programa". "Es normal que algo surja, pero si te das cuenta nunca lo tratamos en profundidad. Somos respetuosos. Tenemos en cuenta que la gente que ve 'Supervivientes' quiere ver 'Supervivientes', por eso bordeamos el tema", afirma, sin querer entrar en detalles sobre el complicado momento que vive Rocío tras las durísimas declaraciones de su madre.

Sin embargo, aunque la docuserie sea un tema que no tratan en el programa que presenta, Sobera sí desvela que Rocío "ha tenido bajones" por este tema. "Un día tuvo que salir de plató llorando y tardó 10 o 15 minutos en regresar. Después de unas declaraciones no tuve ni que preguntarle. Me quede mirándola y fue suficiente para que ella se rompiera", asegura el presentador, convencido de que "todos tenemos sentimientos y lógicamente las cosas te afectan. No puedes ser de piedra ni de hierro y hay momentos en los que le pega bajón por lo que escucha, por lo que ve. Es señal de que algo tiene que dentro lleva y que necesita echarlo fuera".

"Rocío es muy amable y muy correcta. Es muy disciplinada, sabiendo cuál es su trabajo y lo que tiene que hacer", define Carlos a su colaboradora, sin mojarse sobre si Ro sería capaz de dar una entrevista hablando sobre su madre: "No tengo trato con ella. Es un trato muy profesional y muy enfocado a lo que es Supervivientes, no sé lo que realmente piensa ni cuál es su voluntad si está inclinada a hacer una declaración, no tengo ni idea de nada. Cero patatero".

Sin querer pronunciarse sobre la docuserie de Rocío Carrasco porque "no tengo tiempo de ver la tele y no he visto un solo programa", Carlos prefiere no pronunciarse acerca de una posible reconciliación entre madre e hija. "Ojalá la haya porque todos queremos que padres e hijos se lleven bien, pero desconozco el problema real, su dimensión y no puedo decir nada en ese sentido. Ya lo siento pero no tengo nada que decir, soy un gran ignorante en mayúscula", asegura.