Terelu Campos está atravesando por uno de los momentos más dulces de su vida a nivel profesional. Y es que, además de su trabajo de colaboradora en 'Viva la vida', la hija de Teresa Campos está triunfando con su sección en la revista 'Lecturas' mientras se encuentra inmersa en la grabación de 'Masterchef Celebrity', donde promete convertirse en una de las grandes sorpresas de la nueva edición del concurso por su talento innato para la cocina.

Una agenda laboral repleta de proyectos que, sin embargo, no le han impedido ver la docuserie de Rocío Carrasco, 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', y emocionarse con el paso al frente que ha dado su íntima amiga y casi hermana al contar su desgarradora verdad tras 20 años de silencio. Sin embargo, y días después de la entrevista con la que la hija de Rocío Jurado puso el broche de oro a la primera parte de su testimonio y confesó su fuerza y optimismo para afrontar el futuro, Terelu confiesa que todavía no ha hablado con ella ni tampoco ha visto su última intervención en directo entera porque no ha tenido tiempo.

Y es que, centrada totalmente en 'Masterchef Celebrity', incluso su tiempo libre lo pasa en compañía de sus nuevos compañeros - entre los que se encontraba Antonio Carmona - con quienes la pillamos cenando en una céntrica terraza de la capital. Resignada ante las preguntas relacionadas con Rocío, Terelu tuvo un gesto que nos sorprendió, ya que no dudó en salir en defensa de nuestro trabajo cuando uno de sus amigos se interpuso entre ella y la cámara intentando evitar que captásemos ninguna imagen. Un momento que la hija de Teresa Campos resolvió demostrando que es toda una profesional, apartando a su amigo y advirtiéndole que "con los compañeros no", haciendo gala de su humildad y tratando a los reporteros de igual a igual.