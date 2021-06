Enésimo follón en Sálvame. Una vez más, dos colaboradores andan a la gresca. Lo que puede cambiar, en esta ocasión, es que el conflicto acabe resolviéndose en los tribunales. O, al menos, eso es lo que le gustaría a algunos de los seguidores del programa, que animan a Lydia Lozano a emprender medidas legales contra otro de los habituales del programa de Telecinco.

Todo comenzó con una disputa entre Lydia Lozano y Kiko Hernández. En un momento dado, el ex de Gran Hermano mandó "a tomar por culo" a la colaboradora. La incorrecta respuesta no gustó, y nada, a Lozano, que se quedó visiblemente ofendida.

No fue la única a disgusto con el comportamiento de Kiko Hernández. También buena parte de la audiencia, que no ha dudado en arremeter contra Hernández. Incluso alguno de los telespectadores ha ido a más, y ha incitado a la colaboradora del programa a que denuncie al ex de Gran Hermano por su comportamiento. "Denuncia a Sálvame por maltrato psicológico. Da un golpe en la mesa. No te dejes humillar más, que da pena y vergüenza ver tu situación", le propone una seguidora.

Q será lo próximo para retener a la audiciencia? YA CASI NADIE LOS VE. SALVAME SE VA A LA M. Y LIDIA LOZANO DENUNCIA A SALVAME POR MALTRATO PSICOLÓGICO DA UN GOLPE EN LA MESA. NO TE DEJES HUMILLAR MÁS Q DA PENA Y VERGÜENZA VER TU SITUACION — Rocio P. (@Paula97636710) 9 de junio de 2021

Sin embargo, no es la primera vez que en Sálvame se vive un suceso similar. Hace unas semanas Jorge Javier Vázquez terminó por expulsar del plató a Kiko Matamoros, por utilizar en sus argumentos al juez Calatayud y a Pedro Aguado en el caso Rocío Carrasco. El colaborador rápidamente se ha convertido en trading topic y ha recibido críticas y apoyos por igual. Muchos usuarios no han dudado en censurar la actitud de Jorge Javier ante su radical decisión. "Nadie está defendiendo al juez, lo que dijo que matamoros es que no se podían sacar las sentencias de cuando eres menor.. Lo que pasa que sálvame se queda con lo que les interesa... A ver si antes de hablar te miras bien las cosas", protestaba una usuaria de Twitter. "Lo que hizo J.J a Matamoros es hacerle un gran favor por que acaba de quedar retratado nombrando a 2 jueces que dicen barbaridades en contra de mujeres maltratadas y mujeres violadas lo echa por que lo aprecia y sabe lo que va a caer ahora ,yo prefería que lo dejase desbarrar mas", comentaba otra usuaria.

Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro.