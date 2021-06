Un críptico mensaje ha puesto de los nervios a los seguidores de un extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. El texto en cuestión decía lo siguiente: "Abracé al tiempo para que no se fuera y acabó dejando que me fuese yo". La frase generó numerosos "me gusta" entre sus fans, pero también algún que otro mensaje de aparente preocupación. "Quédate siempre", le escribieron algunos.

El mensaje fue publicado por Efrén Reyero. Se trata de un breve texto sobreimpreso en un fondo negro. Debajo, las siglas de Efrén Reyero Fernández y un corazón. Junto a la publicación unas cuantas etiquetas, sin más pistas sobre lo que el extronista quería decir con la frase.

La publicación gustó -y mucho- a sus seguidores. En pocos minutos superó el centenar de "me gusta". Horas después ya sobrepasaba los 500. También se sumaron varios comentarios. Algunos con simples emoticonos de besos o flores. Otros con frases que evidencian preocupación como un "quédate para siempre".

Reyero no aclaró nada más tras la publicación. Días después continuó publicando imágenes suyas, como viene haciendo habitualmente. También alguna que otra promocional.

Efrén Reyero fue uno de los primeros tronistas de Mujeres y Hombres y Viceversa. Se sentó en el programa con 25 años y allí eligió a Soraya Segura. A juzgar por las publicaciones de Reyero en sus redes sociales, ambos no mantienen relación en la actualidad.

Reyero llegó al programa de Telecinco como futbolista. De hecho, llegó a jugar en la categoría de bronce del fútbol español en las filas del Marino de Luanco (Asturias). En el conjunto asturiano disputó 14 encuentros, cinco como titular, en los que anotó un gol. También jugó en Gales.