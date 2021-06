Rocío Flores no puede más. Y es que en los últimos meses a la influencer se le han juntado varias cosas que han provocado que esté atravesando el peor momento de su vida. Por un lado, el desgarrador testimonio de Rocío Carrasco en su serie documental sobre los tremendos y dolorosos motivos que le llevaron a romper toda relación con su hija; por el otro, la posible entrada en prisión de su padre, Antonio David Flores, por presunto delito de alzamiento de bienes; y, por último, las feroces críticas a Olga Moreno por su participación en 'Supervivientes'.

Cansada de que se cuestione cada cosa que hace la mujer de su padre en el reality, como su amistad con Melyssa Pinto y con Lara Sajen - y de que se la tache de estratega, falsa o manipuladora con sus compañeros, Rocío ha estallado y ha lanzado un mensaje a todos aquellos que cuestionan la defensa que está haciendo de Olga y lo difícil que está siendo para ella en este doloroso y difícil momento de su vida después de la emisión de la docuserie de su madre. "¿Queréis que explique por qué no la defiendo a muerte como he hecho toda la vida? Si yo no me parto la cara por Olga es porque estoy en un punto muy complicado por las cosas de fuera y de dentro, se me mezclan cosas y para mí es muy complicado", confesaba sin poder contener las lágrimas pero dejando claro que "cada vez que se me han puesto cosas de Olga me he partido la cara por ella y lo seguiré haciendo hasta el día en que me muera porque así lo siento. Es una realidad, le moleste a quien le moleste. Eso no lo va a cambiar nadie. Se ponga quien se ponga por montera".

Una declaración de intenciones al borde del llanto que refleja lo importante que es Olga Moreno para Rocío, visiblemente afectada y baja de ánimo en sus últimas apariciones pero, pese a todo, dispuesta a enfrentarse a quien haga falta por la defensa de la mujer de su padre, que hace unos días confesaba las ganas que tenía de reencontrarse con la joven, darle un abrazo y decirle muchas cosas de las que se ha dado cuenta durante su paso por 'Supervivientes'.

Participación en Gran Hermano Vip

Muy discreta, Rocío ha reiterado su frase favorita en las últimas semanas, "no tengo nada que decir", cuando le hemos preguntado por el diario secreto de Rocío Jurado que su madre podría hacer público en la segunda parte de su docuserie y que no dejaría en muy buen lugar ni a Ortega Cano ni a su propia familia.

Haciendo gestos de extrañeza con los ojos, la influencer tampoco ha querido contarnos cómo se encuentra su padre tras conocer que podría entrar en prisión por un presunto delito de alzamiento de bienes: "Eso se lo tenéis que preguntar a él, no a mí". "De verdad que no quiero decir nada", ha afirmado, confesando lo mal que lo están pasando por los problemas legales que se le acumulan a Antonio David: "Bueno. Ahí vamos. Estamos".

Sobre lo que sí ha hablado Rocío ha sido sobre sus presuntas negociaciones para convertirse en la concursante estrella de la próxima edición de Gran Hermano Vip. Una noticia que ha desmentido tajantemente; "Obviamente por favor. No sé de donde lo han sacado pero vamos, no", señala.