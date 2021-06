La presentadora Carlota Corredera se ha convertido, con permiso de Rocío Carrasco, en una de las protagonistas del momento a raíz de la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'. Su defensa a capa y espada de la hija de Rocío Jurado, su lucha feminista y sus enfrentamientos con todos aquellos que han cuestionado el testimonio de la empresaria han acaparado numerosos titulares en los últimos tiempos. Firme en su postura, la presentadora no duda en hacer una declaración de intenciones, asegurando que aunque el periodismo tiene que ser neutral, dicho concepto no cabe en un tema como la violencia de género y ella no está dispuesta a consentirlo.

- CHANCE: Rocío Carrasco ha vuelto a sufrir una recaída importante en su visita a Chipiona.

- CARLOTA: Ella estaba muy nerviosa por volver a Chipiona, llevaba muchos años sin ir, justo es la fecha del aniversario de la muerte de su madre y al parecer pues hombre cuando se ha visto en el cementerio ha tenido un ataque de ansiedad, pero que espero que no fuese durante mucho tiempo. Cuando me dijeron que iba a ir Chipiona la animé porque creo que toca reconquistar muchas cosas y una de esas cosas que tiene que reconquistar es Chipiona. Es su casa, es la tierra de su madre, lleva muchos años sin ir y ha renunciado de alguna manera a un sitio que para ella tiene unos recuerdo muy complicados pero también tiene unos recuerdos muy bonitos de sus veranos, su infancia y tal* y yo me alegro mucho de que haya ido.

- CH: ¿Crees que este retorno es una estocada a la familia?

- CARLOTA: Creo que de alguna manera sus ausencias tenían un sentido y yo creo que ella ahora que se ha liberado me parece que es el momento de no tener que ponerse límites para nada. Ha tenido límites durante mucho tiempo y yo creo que ya ha contado su historia, quien la quiera creer bien. Quien no la quiera creer está en su derecho, pero yo creo que ahora mismo tiene que volver a vivir y volver a hacer todas las cosas que de verdad le apetezcan.

- CH: Después de su alegato, José Antonio Rodríguez dice que no se va a pronunciar más*

- CARLOTA: Yo creo que su tío le lanzó una serie de preguntas y yo creo que Rocío no va a tener ningún problema en contestar porque lo decía la semana pasada, ya no hay miedo y yo creo que en ese ya no hay miedo se incluye el que no tiene por qué callarse ante nada.

- CH: La palabra pluralidad ha sobrevolado en los debates que has presentado, ¿crees que ha sido plural?

- CARLOTA: Creo que el periodismo tiene que ser siempre objetivo, pero creo que hay momentos profesionales como el que me ha dado a mí la posibilidad al presentar este programa que en un tema como la violencia de género no se puede ser neutral. Yo estoy con las víctimas, con Rocío y con todas las demás víctimas y sabes lo que pasa, creo que hay opiniones que no son respetables. Como no permitiría un comentario racista o un comentario tránsfobo o un comentario homófobo tampoco voy a permitir comentarios machistas, porque parece que los hemos normalizado y yo el terrorismo machista existe, el terrorismo machista mata y desde luego ante un problema de estado como ese para mí no existe la equidistancia. Yo creo que mi responsabilidad también está en ser la voz de muchas mujeres que no tiene la voz de Rocío. Y para mí eso va por delante de todo.

- CH: ¿Te volverías a sentar con Antonio David Flores en un plató de televisión?

- CARLOTA: A mí lo que me gustaría es que hubiese un juicio, que es lo que ha pedido Rocío. Rocío Carrasco lo único que ha pedido desde la docu serie, no ha pedido ni que la crean ni que la dejen de creer, ha dicho que lo único que quiere es un juicio justo, que le den la oportunidad de declarar en sede judicial de aportar sus pruebas y yo no me gustaría ni que se incorporase a mediaset ni desde luego trabajar con él hasta que haya de verdad un juicio. Eso es lo que a mí me gustaría.