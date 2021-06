A Mediaset le han llovido las críticas por la forma en que informó del percance que sufrió Christian Eriksen durante el partido Dinamarca - Finlandia. El futbolista se desplomó de repente sobre el césped por un colapso cardíaco que requirió atención médica inmediata. El partido se interrumpió unos minutos, tiempo que las cámaras de la UEFA aprovecharon para facilitar imágenes de lo ocurrido.

Al ver la desagradable situación que se estaba viviendo, sus compañeros decidieron hacer una barrera humana alrededor del jugador para garantizar su intimidad en un momento tan delicado. Poco después y tras estabilizarlo, los sanitarios lo trasladaron al hospital.

Durante el partido, la retransmisión depende de la UEFA, pero de la cobertura posterior ya se encargan las cadenas responsables, que tienen la capacidad de elegir qué imágenes se emiten. Hasta la reanudación del partido, se emitieron en bucle las imágenes del percance de Eriksen, algo que no gustó a los espectadores.

Los planos cortos del momentos y los detalles del desplome se emitieron varias ocasiones, a pesar de que la propia cadena había cuestionado que la UEFA lo hubiera hecho momentos antes. Sin embargo, la organización sí se justificó posteriormente a través de su director: "Mostramos la tristeza y desesperación de la gente, de los jugadores y de los espectadores. También sentimos la unidad en ese momento de mayor preocupación. Eso tenía que ser transmitido".

Además añade: "Nos dijeron que no mostrásemos un primer plano de él y tampoco el masaje cardíaco. Hay una cámara lenta en la escena en la que se podía haber visto muy claramente cómo cae. Pero inmediatamente le dije a mi equipo que no se detuviera. Con más de 30 cámaras en el estadio, podríamos haberlo mostrado de cerca, pero no lo hicimos en ningún momento".

Kiko Narváez diciendo en Mediaset que no entiende cómo la UEFA enseña las imágenes mientras en una pantalla paralela enseñan las imágenes de Eriksen desplomado en el suelo. — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) 12 de junio de 2021

No entiendo que Mediaset este repitiendo sin parar la imagen de Eriksen en el suelo con la mirada perdida y la mandíbula bloqueada.



De vergüenza, de verdad. — Toni (@toniemcee) 12 de junio de 2021

Lo de la UEFA enfocando al jugador ha sido ruin, pero lo de Mediaset poniendo en bucle las imágenes y hasta un vídeo narrando la escena con música de tensión es inhumano. Menuda semana lleva el periodismo español, entre lo de las niñas y esto. Se puede informar sin ser morboso. — 🅿🇪🇸 (@finallyxpablo) 12 de junio de 2021