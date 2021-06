La manifestación convocada en la Plaza de Colón de Madrid a cargo del PP, Vox y Ciudadanos en contra de los indultos a los políticos catalanes presos se saldó nuevamente con abucheos a laSexta. Tal y como mostró 'Liarla Pardo', varios manifestantes comenzaron a increpar a las cámaras de la cadena a grito de "fuera laSexa". "Parece que no somos bien recibidos aquí", dijo el reportero César Muñoz en 'Liarla Pardo'.

Cristina Pardo no pudo quedarse callada y se revolvió contra los que abuchearon a la cadena: "Pues 'fuera la Sexta, fuera la Sexta', no", respondía. "Lo siento, pero la Plaza de Colón no es suya. Ni tampoco sale a la calle quién deciden ellos, afortunadamente. Está muy bien que ellos salgan a la calle y nosotros podamos cubrirlo", añadía visiblemente molesta la presentadora.

Su enfado no se quedó ahí: "Es como si los medios de comunicación dijéramos 'fuera ustedes de Colón. No hacemos eso porque no debemos y ustedes tampoco pueden hacer eso. Que ya está bien hombre, fuera la Sexta y abuchear a los medios de comunicación".

La presentadora lanzó entonces una reflexión: "¿Qué serían ustedes en esa manifestación si no estuvieran los medios de comunicación? Ya está bien". Gonzalo Miró le recordaba entonces a la periodista que a los manifestantes no le gustaban "algunos" medios: "Me da igual, tanto a los que le gustan unos, como a los que le gustan otros. Ya está bien con que vayan los medios que decidan ellos", concluía.