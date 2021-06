Las redes sociales han sido implacables hoy contra José Antonio Avilés. Las declaraciones de este concursante de Supervivientes (realizadas en el programa en el que colaboraba antes de irse a Honduras), han sido "una auténtica verguenza", según los espectadores. El joven, acusado de estafa, contó que había sufrido acoso de pequeño. Y eso no sentó bien.

Fallos técnicos

"No sabéis las condiciones en las que estamos trabajando". Con esta frase resumía esta tarde Emma García, la presentadora de Viva la Vida, los problemas técnicos con los que arrancó hoy el programa de las tardes del fin de semana de Telecinco. La presentadora arrancó hoy el formato a eso de las cuatro de la tarde intentando realizar una videollamada con José Antonio Avilés, el concursante de Supervivientes que ha conseguido convertirse en el auténtico protagonista de la isla y que hasta que se fue a Honduras colaboraba en el programa de Mediaset España del fin de semana. Pero no pudo ser. García aseguró que tenían problemas y que debían conectar por teléfono. Al menos "para poder saludarle y luego ya le vemos la cara", justificó.

Hasta en tres ocasiones Emma García le dio las buenas tardes a Avilés. Pero en ninguna de ellas hubo suerte. El silencio era la única constante al otro lado del teléfono. Tanto que García acabó perdiendo los nervios y saltó. "¿No me estaréis vacilando?", se llegó a preguntar. Y es que según la presentadora "cada vez que hablan mis compañeros técnicos me dicen que está al otro lado y que se escucha bien pero justo voy yo, lo saludo y no se escucha nada".

"Era ya lo que me faltaba, pero no me pudo creer que, a pesar de todo lo que se ha hablado de él, yo le diga hola a Aviés y no me conteste", sentenció García. Lo cierto es que Avilés ha sido uno de los participantes más polémicos de Supervivientes. Sobre todo porque a lo largo de estas semanas han ido saliendo a la luz todas las estafas que supuestamente cometió. Durante estos días también han hablado además en programas como Sálvame personas a las que supuestamente Avilés engañó o incluso a las que pidió dinero y que no acabó devolviendo.

De hecho hoy en Viva la Vida tenía previsto sentarse a dar su versión de los hechos otro de los concursantes que estuvo en la isla de Supervivientes y que supuestamente habría tenido una noche de pasión con Avilés antes de entrar en el programa de Telecinco.

Parece ser que el pasado de este joven andaluz le va a perseguir tanto en la cartera como en los amores. Un pasado que a buen seguro va a saber aprovecha pasando de plató en plató de televisión.

Su vicio

Pero no es la primera vez que José Antonio Avilés es objeto de polémica. Hace unos días también fue objeto de críticas al desvelarse en redes una de sus adicciones: el tabaco.