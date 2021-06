Sálvame, el formato de información del corazón por excelencia, gana el pulso a los Informativos tradicionales. Telecinco prioriza su emisión a la de edición de información tradicional conducida por Pedro Piqueras. Ocurrirá a partir del próximo martes 15 de junio en la que los presentadores anunciarán la transición a la versión "tomate" desde 'Sálvame naranja' a las 20:00.

Sálvame Tomate durará hasta las 20:25 porque todos estos cambios llegan a raíz del cambio en la parrilla del canal de televisión para integrar a la Eurocopa 2021. J.J Santos presentará el espacio a partir de esa hora. Hace más de un año que Mediaset anunció haberse hecho con los derechos de la Eurocopa, por lo que desde este pasado 11 de junio, fecha en la que empezó el torneo, las dos cadenas principales ofrecen todos los encuentros de la primera fase.

Esto provoca cambios notables en Telecinco: la gala correspondiente a ‘Supervivientes’ se emitirá íntegramente por Cuatro y lo mismo ocurrirá con El Precio Justo, que podrá verse en la franja matinal de la misma cadena. El programa presentado por Carlos Sobera arrancará a las 21:40h y ocupará el hueco que deja First Dates.

Los movimientos de Telecinco no afectan a la emisión de ‘Love is in the air’, que se proyectará el el mismo martes cuando acabe el partido.

Se recupera de esta manera la versión del programa que homenajea a Aquí hay Tomate, el espacio conducido por Carmen Alcayde y Jorge Javier Vázquez que catapultó a éste a la fama. El "boom" del formato actual de Sálvame fue añadiendo nuevas ediciones, las primeras Sálvame Naranja y a Sálvame Limón, a las que se añadía Sálvame Banana, que posteriormente pasó a llamarse ‘Sálvame Tomate’.

Sálvame y sus directores

Bombazo en Sálvame. Los directores del programa han abandonado el plató enfadados y han dejado al mando a una colaboradora. Por el momento, todo ha quedado a cargo de Lydia Lozano. Además de estupor, la decisión ha generado cierto conflicto entre los seguidores del programa de Telecinco: "Es una vergüenza".

El director del programa, Valldepera decidió dejar el programa. Ante esta situación, decidió poner al frente a Lydia Lozano. La decisión ha generado controversia entre los seguidores del programa, que pedían la elección de otro colaborador. Matamoros y Kiko Hernández eran los preferidos.

Tras esta drástica decisión, las críticas se han desatado. También quienes creen que se trata una broma y que los directores se están mofando de Lydia Lozano.

Los altercados en Sálvame están a la orden del día. Precisamente, Lozano vivió uno recientemente en primera persona. Fue con Matamoros, que la insultó. El desprecio del colaborador no le gustó nada, y acabaron enfadados.

La situación fue tan rocambolesca e hiriente, que algunos telespectadores animaban a Lydia Lozano a denunciar en los juzgados a Matamoros.

Este no fue, ni de lejos, un caso aislado. Ante este tipo de situaciones, la dirección del programa opta a veces de sancionar de empleo y sueldo a algunos colaboradores. Rafa Mora fue sancionado recientemente por un caso así.