Un equipo de Telemadrid ha sido agredido en pleno directo durante la mañana de este martes, 15 de junio, mientras informaba sobre el incendio que se produjo este lunes en una 'cocina fantasma' del distrito de Chamartín.

Cuando una reportera del programa '120 minutos' charlaba con los vecinos de la zona para conocer más detalles sobre este suceso, un hombre ha irrumpido y ha golpeado a la cámara al grito de "¡te reviento la cara!". La periodista ha salido en defensa de su compañero y ha intentado detener al agresor. "¡Estamos haciendo nuestro trabajo, basta ya!", defendía.

"¡A mí no me empujes, que estoy en mi calle! ¡No me pongas la mano en el cuello!", le ha espetado el hombre al operador de cámara, a pesar de que en ningún momento le había tocado. "Estamos teniendo un momento muy complicado, vamos a alejarnos de aquí", decía la reportera del programa presentado por María Rey.

En ese instante, el atacante se ha encarado con la redactora: "Id a mentir donde queráis, pero aquí no mintáis. ¡Sois unos mentirosos!". El cámara le ha pedido que se ponga la mascarilla y, después de que el hombre dejara de increparles, la reportera ha explicado lo que acababa de suceder.

"Nos hemos visto envueltos en este episodio de agresión que ha vivido mi compañero Felipe y también los vecinos. Me siento fatal por ellos porque nos han atendido aquí abajo de buena fe", ha lamentado.