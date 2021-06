El programa Sálvame vivió este lunes otra revolución. Carlota Corredera dejó, al menos por un día, de ser la presentadora y cedió su puesto a Gemma López. Algo que muchos espectadores agradecieron. Y eso que Carlota es querida por buena parte de la audiencia. Pero un cambio de vez en cuando no viene mal. Pero Gemma no fue la única protagonista del formato.

A pesar de trabajar en televisión y de que buena parte de sus ingresos mensuales procedan de su faceta de colaboradora y de comentar en 'Sálvame' los avatares que rodean a su familia, Anabel Pantoja ha vuelto a mostrar su peor cara con la prensa y, lejos de pronunciarse sobre la ratificación de la demanda de Kiko Rivera a su tío Agustín, ha huido cuando las cámaras le han preguntado por la noticia.

La sobrinísima salía de disfrutar de un espectáculo de flamenco con unos amigos en el centro de la capital cuando le preguntamos por las acciones legales de su primo contra su tío y por la polémica que se ha formado por la comunión del hijo de Kiko y Jessica Bueno.

Sin disimular su fastidio por la presencia de la prensa, Anabel aseguraba muy seria que no iba a hacer declaraciones "porque no sé nada" - cuanto menos extraño tratándose de su tío y de su primo - pero, ante nuestra insistencia y después de ignorar las preguntas relacionadas con las polémicas del clan Pantoja, la influencer decidía huir de las cámaras corriendo por las calles de Madrid. Una huida que no dudará mucho tiempo, puesto que este viernes la veremos en el plató de 'Sálvame' y, sin duda, tendrá que romper su silencio sobre la ratificación de la demanda de Kiko a su tío Agustín.

Y es que parecer que Anabel Pantoja no está pasando su mejor momento. Tanto que hasta parece que quiere dejar la televisión. O al menos Sálvame. O eso dijo el pasado viernes durante la emisión del programa de Telecinco. La sobrina de la tonadillera aseguró que no acudiría esa noche al Deluxe a hablar con su primo porque "no puedo aguantar más dolor", haciendo referencia a que sufre cada vez que coincide con Kiko Rivera en un plató. Pero lo cierto es que hasta Matamoros arremetió contra ella. "En tu familia seguro que te han dicho que lo que ganes con Kiko esta noche se lo des a Cantora que tienen deuda con Hacienda".

Pantoja contestó que lleva dos semanas sin hablar con Cantora.

Kiko Rivera se reúne con su abogado

Horas después de ratificar en los juzgados de Chiclana de la Frontera su querella contra su tío Agustín Pantoja y de anunciar su reaparición en 'Viernes Deluxe' para pronunciarse sobre todas las polémicas que le rodean últimamente - que no son pocas precisamente - Kiko Rivera ha tenido una reunión muy importante en su casa.

Y es que, después de ratificar su demanda contra el hermano y mano derecha de Isabel Pantoja, su tío Agustín, por presuntos delitos de estafa, administración desleal y apropiación indebida, toca preparar la estrategia a seguir en la batalla judicial que se le avecina en los próximos meses. Y, para ello, Kiko se ha reunido con su abogado en la casa que comparte con Irene Rosales y sus hijas Ana y Carlota a las afueras de Sevilla.

Muy serio, y visiblemente cabizbajo porque no ha sido fácil para él ratificar la querella contra Agustín - que siempre ha sido para él como un segundo padre - Kiko ha evitado sincerarse ante las cámaras y, reservándose para su exclusiva hoy en el 'Deluxe', ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por la batalla judicial contra su tío y si cree que este paso sin retorno empeorará la situación con su madre.

Completamente mudo, el Dj tampoco se ha pronunciado sobre la polémica por la comunión de su hijo Francisco y el estallido de Jessica Bueno en redes sociales - pidiendo respeto y acusando a Kiko de hacer un circo del acto - después de que él asegurase en directo en 'Sálvame' que lleva 8 años tragándose muchas cosas por la felicidad de su primogénito y desvelase que no pudo invitar a nadie de su familia a uno de los días más especiales en la vida de su hijo porque su expareja no se lo permitió.

El abogado de Kiko, en la misma línea que su cliente, salía de la casa del Dj después de varias horas reunidos en su interior tras ratificar la demanda contra Agustín en los juzgados de Chiclana y, muy discreto, señalaba que "no puedo comentar nada" sobre la estrategia legal a seguir por el hijo de Isabel Pantoja en los próximos meses.