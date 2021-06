Rocío Flores protagonizó este martes un desagradable episodio en la gala 'Supervivientes: tierra de nadie', ya que incluso el presentador, Carlos Sobera, tuvo que frenarle los pies por sus salidas de tono. Durante la mañana de este miércoles, la nieta de Rocío Jurado ha acudido a su puesto como colaboradora en 'El programa de Ana Rosa', donde ha vuelto a recibir un toque de atención por la actitud que tuvo anoche.

"Estas son las reglas del juego, esto es la tele", ha comenzado diciendo Joaquín Prat, que le ha dado un consejo a Rocío: "Tienes que tener la piel un poco más gruesa a la hora de encajar determinados comentarios que te puedan parecer injustos o que no se ajusten a la realidad". "Lo que me parece injusto es que se haga lo que se está haciendo, juzgar a una persona por cosas de fuera del concurso", ha respondido ella.

En ese momento, Ana Rosa Quintana le ha cortado para apuntar que eso es "inevitable". "Lo que no puedes pretender es que una persona no diga lo que quiera decir, nadie es ajeno a lo que está ocurriendo fuera. Tú tampoco eres ajena a lo que está ocurriendo, porque si no, no te hubieras puesto como te pusiste", ha añadido la presentadora.

Por otro lado, la periodista ha subrayado que Rocío es "muy inexperta" en el medio televisivo: "Entras al trapo que no tienes que entrar". Además, le ha afeado el comportamiento que sacó a relucir durante la gala de anoche: "Tienes que aprender que la televisión la ve mucha gente y hay un lenguaje y unos modos que no se pueden utilizar". "No puedes censurar que alguien diga lo que le de la gana, hasta ahí podíamos llegar", ha lanzado Ana Rosa.

Con lágrimas en los ojos, la hija de Rocío Carrasco ha reconocido que "es un trabajo que tengo que ir haciendo poco a poco". "Está situación me supera. Tienes toda la razón del mundo, pero me parece injusto", ha admitido ante la presentadora, que ha replicado: "Una cosa es que te parezca injusto, y otra que consientas o no consientas. Estamos en un medio de comunicación".

En ese instante, Rocío ha lanzado un ataque a la cadena para el que trabaja: "Está claro que en este medio de comunicación todo el mundo puede decir las barbaridades que le de la gana". "Cada persona viene aquí, hace su trabajo, se va a casa y se le olvida todo. A mí no. Por inexperiencia, por no saber hacer televisión... Por lo que sea. La que lo pasa mal y la que acaba mal por brotar soy yo. Lo acepto, pido disculpas", ha finalizado mientras rompía a llorar.