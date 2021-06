El tremendo hallazgo del cadáver de una de las dos niñas de Tenerife desaparecidas ha conseguido que el programa de Ana Rosa bata un récord y logre casi un 30 por ciento de cuota de pantalla. Un dato que ha recorrido como la pólvora las redes sociales. Pero no todo han sido alegrías. Algunos han criticado sin embargo que se sigan utilizando las fotos de las niñas. "Es algo indecente", criticaba una usuaria de las redes sociales sin tener en cuenta que, obviamente, esas imágenes se compartieron por parte de la familia para intentar localizar a las pequeñas.

BRUTALES los datos de ayer de @elprogramadear en la mañana de @telecincoes



Arrasa con el 28.5% de share, su MEJOR RESULTADO de la temporada! Una media de 848.000 espectadores siguieron el magazine, que es LÍDER ABSOLUTO en su franja!#QueVivaLaTele pic.twitter.com/6IRGVNMzd7 — Dos30' (@Dos30TV) 12 de junio de 2021

Ana Rosa Quintana, como todos los magines de actualidad, han abierto con la triste noticia del descubrimiento del cadáver de una de las hijas de Beatriz Zimmermann en el fondo del mar de Tenerife donde se buscaba a las pequeñas y al padre. La presentadora, visiblemente afectada, ha mandado un mensaje a la madre de las pequeñas: "Vamos a intentar que tú no te hundas".

"Estábamos todos pendiente de la información y de repente nos sobresaltó la noticia que pensábamos que podía ocurrir tal y cómo ha ocurrido...". Luego, añade sobre el hecho: "En una bolsa, en el fondo del mar, agarrada al ancla, aparece el cuerpo de una de las niñas, se supone que es Oliva...".

"Beatriz se aferró a la idea de que él había huido a algún lugar con las niñas, al final ha pasado lo que pensábamos que iba a ocurrir, ha tirado al abismo a las niñas al mar, posiblemente después se ha tirado él", ha expresado la periodista. "Ahora tiene que iniciar un proceso dolorosísimo, no menos que estos casi 50 días sin saber dónde estaban sus hijas, vivas, muertas, en otro país o si las iba a volver a ver...", comentaba.

Ana Rosa se ha mostrado estupefacta con lo que ha hecho Tomás Gimeno: "Lo primero que hace un bebé cuando nace es aferrarse a su madre, coger fuerte el dedo de su padre, por eso no podemos entender que un padre arranque a estas criaturas de su madre y le quite la vida a a sus propias hijas...".

"Dice el Talmud que 'el que salva una vida, salva el mundo entero', Beatriz ha intentado salvar la vida de sus hijas con sus cartas diarias, con sus palabras, con su esperanza, con esas reclamaciones al padre de que las devolviese... ha hecho lo humano y divino para salvarlas, igual que has intentado salvar a tus hijas, que el mundo no te va a abandone y te ayude a salvarte, vamos a intentar todo lo que podamos para que tú no te hundas", añadía.