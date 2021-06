Esta edición de Supervivientes no ha estado extinta de polémicas. Y, ahora, se ha sumado una nueva.

El nuevo cambio en el espacio, al contrario de los anteriores, no tendrá que ver con el cambio de emisión de la Eurocopa 2020 sino que trasladará la expulsión a la noche del martes debido a una estrategia del propio programa. El cambio lo anunció Jorge Javier en la última gala y todavía se desconoce si se trata de algo puntual o si el cambio llega para quedarse. La decisión de la organización se comunicaba después de dar a conocer la expulsión de esta semana: Omar, el novio de Anabel Pantoja fue el más votado frente a Tom Brusse o Alejandro Albalá. La audiencia ya se ha cansado de tanto cambio en el programa. "Luego dicen que nos quejamos por todo. Seria más fácil no tomarnos por tontos", se quejaba una usuaria en Twitter.

Precisamente esta expulsión coincide con su pareja embarcando en el madrileño aeropuerto de Barajas con la intención de hacerle una visita en el concurso.

Es una influencer de altos vuelos. Y como tal, Anabel Pantoja no ha dudado en hacer en Honduras un posado al más puro estilo Kim Karsahian, reina madre de las inluencers que marca tendencia a golpe de publicación en Instagram.

Ha sido poner un pie en los Cayos Cochinos y dar rienda suelta, en el más literal de los sentidos, a su indumentaria para subir la temperatura. En el segundo día de cuarentena hondureña, Anabel se ha retratado -como dirían nuestras abuelas- con un escueto bikini blanco que deja la vista sus curvas de infarto, de las que presume con mucho orgullo y con las que deleita a su legión de fans, en imparable proceso de crecimiento para disgustillo de su primo Kiko Rivera.

Desprendiendo sensualidad y con luciendo una gran sonrisa, la contertulia de 'Sálvame' ha acompañado la publicación con la leyenda "La pantorapunzel, de Honduras ???? Vamos por el 2 día *" , frase que deja constancia de lo bien que le han sentado los aires caribeños y el buen humor con el que amanece cada mañana la sobrina de Isabel Pantoja en la cuenta atrás para rencontrarse con 'su negro', es decir, su novio Omar Sánchez.

Sale a la luz el comentario que hizo una concursante en Supervivientes cuando pensó que nadie escuchaba

'Supervivientes' observa a sus concursantes en todo momento, pero hay veces que estos bajan la guardia y se desahogan al creer que no están siendo grabados. Esto es lo que les ha pasado a Gianmarco Onestini y Olga Moreno. Cuando pensaban que ninguna cámara les estaba enfocando, mantuvieron una reveladora conversación que ha dado mucho que hablar.

"Cuando pensaban que no les grabábamos o escuchábamos, han soltado todo esto por la boca", avanzaba anoche Lara Álvarez en la gala 'Tierra de nadie', presentada por Carlos Sobera, para dar paso al vídeo. En las imágenes emitidas, Gianmarco confesó que en este punto del concurso solo confía en Olga y Melyssa. "De los demás me fío", reconoció el italiano.

"¿Sabes lo que Tom le ha dicho a Mely? Que van a por ella, que tuviera cuidado", le contaba por su parte Olga a Gianmarco, que le trasladó otra información: "Omar quiere nominar a Melyssa y Alejandro quiere nominarte a ti". Sin embargo, ella estaba convencida de que eso no iba a suceder: "Alejandro no me va a votar a mí".