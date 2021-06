Polémica en el programa Viva la Vida de Telecinco tras un hecho que la audiencia ha criticado duramente en las redes sociales. Torito, colaborador del programa que presenta Emma García apareció caracterizado como Rocío Jurado. En un momento del espacio, agarró a Alejandra Rubio, colaboradora también del programa y en la imagen se vio la ropa interior de la hija de Terelu Campos y nieta de María Teresa Campos.

Con una clara expresión de angustia por lo sucedido, Alejandra Rubio abandonó el plató entre las risas de algunas compañeros y caras serias de otros. Este hecho no ha pasado desapercibido entre la audiencia, que ha criticado duramente la actitud del colaborador. "Torito a veces es gracioso, pero esto me parece innecesario, al igual que las risas en el plató, y los que se ríen en twitter, sólo hay que ver la cara que se le queda a ella, si llega a ser otro ya estarian pidiendo cárcel, así funciona teletimo", decía un usuario.

Torito a veces es gracioso, pero esto me parece innecesario, al igual que las risas en el plató, y los que se rien en twitter, sólo hay que ver la cara que se le queda a ella, si llega a ser otro ya estarian pidiendo carcel, así funciona teletimo pic.twitter.com/93sgDfKfKg — єℓ αвυ 👭 (@ElAbu__) 30 de mayo de 2021

"En la cadena que se autoproclama adalid de la causa feminista, defensora de mujeres maltratadas y azote del machismo, un tipejo (un tal Torito) zarandea y humilla a una mujer, entre las risas de los que nos dan lecciones a todos de todo", escribía otro.

Pero ella no ha sido la única afectada. Las bromas pueden no terminar bien, como le ha pasado a Carmen Borrego. Torito también cogía a la colaboradora en volandas y la zarandeaba por los aires, provocando que momentos después Borrego se quejara de un dolor abdominal que finalmente ha derivado en un esguince de costilla. : “No he querido decir nada a nadie, que luego dicen que voy de víctima. He tenido un pequeño problemita, un esguince en una costilla que se me ha hundido un poquito”, ha narrado la hija de María Teresa Campos.

No obstante, ha querido tranquilizar a los espectadores y compañeros: “He pasado unos días fastidiada pero estoy bien”. También quiso aclarar que se ha puesto en contacto con Torito “para decirle que no se sintiera responsable, que fue una cosa natural y divertida y tuve la mala suerte que me pasó esto. No tengo nada en contra de Quique”.

Viva la Vida ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.