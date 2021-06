La temporada llega a su fin para Ana Rosa Quintana. La presentadora de Telecinco volverá a ser la primera en marcharse de vacaciones, después de un año en el que ha revalidado su posición como la más vista de las mañanas televisivas.

Y un año más, Ana Terradillos, Patricia Pardo y Joaquín Prat, volverán a ocupar su lugar durante los meses de julio y agosto, según ha conocido en exclusiva Yotele. Este portal ha podido saber que su último día en pantalla será el próximo viernes 25 de junio.

Ana Rosa Quintana no volverá a Telecinco hasta la primera semana de septiembre, salvo que la actualidad lo requiera. No sería la primera vez que un acontecimiento inesperado ha provocado que la periodista haga un paréntesis en su tiempo de descanso estival para estar con sus fieles espectadores.

De esta forma, 'El programa del verano' dará comienzo el próximo lunes 28 de junio a las 09:00 horas. Ana Terradillos será la encargada de moderar la mesa de debate político, mientras que Patricia Pardo hará lo propio con la sección de sucesos. Joaquín Prat, por su parte, tomará las riendas del denominado 'club social' del magacín.

Previsiblemente, como viene sucediendo en años anteriores, se espera que Prat también disfrute en agosto de un periodo de vacaciones, tanto en el magacín de Telecinco como en 'Cuatro al día'. En esas semanas, Pardo y Terradillos se repartirán los contenidos del programa.

El momento de tensión que no pasó desapercibido en El Programa de Ana Rosa

Hace unos días el espacio presenció un momento inaudito hasta la fecha, con un sorprendente cierre que no ha pasado desapercibido para la audiencia millonaria que reúne cada día en Telecinco. "No podía más, ha muerto". Ana Rosa sorprendió a todos con un micrófono de mano en los instantes finales del espacio. "No voy a cantar, es que me he cargado el micro de corbata. Llevo muchos años con tantos directos y claro, no me aguantó. No podía más, ha muerto", explicó entonces la presentadora antes de despedir el programa.