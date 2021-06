Se colmó la paciencia de los seguidores de "Supervivientes". Los telespectadores han dado un ultimátum a Telecinco y amenazan con hacer un boicot al programa. ¿El motivo? Consideran que el canal está manipulando a la audiencia.

En parte, buena parte de los que apoyan este boicot son seguidores de Olga. Y es que han sido centenares los que se han movilizado en las redes sociales para apoyar a Olga Moreno. "Es buena hija, buena hermana, buena esposa, buena madre y buenísima supervivientes. Se merece estar en la final y lo va a conseguir", aplauden algunos.

Todo llega después de que Moreno fuese descalificada en una de las última pruebas por no cumplir las normas. El juego consistía en escalar una pirámide cada vez que uno de los compañeros acertasen una pregunta de cultura general. La única norma era que no podían apoyarse con las manos. Una regla que la esposa de Antonio David incumplió tal y cómo confirmó Lara Álvarez. No obstante, esa semana, Olga gozaba de inmunidad por lo que no podía ser nominada ni abandonar el programa. La audiencia rápidamente ha criticado en las redes las trampas de la concursante. "Por fin se han dado cuenta de que es una tramposa , bueno si lo sabían pero le hemos dado tanto machaque conque hace trampas que ya no le dejan pasar ni una, ya era muy descarado", comentaba una usuaria. La noticia seria cuando no las hace", escribía otro.

Si bien, son muchos los que temen algún tipo de artimaña del programa para evitar la continuidad ed Olga Moreno. "Tengo asimilado desde que empezó Supervivientes que va a ir con todo lo más sucio para derrotarla", apunta otro, que además ensalza el papel de Moreno: "Ha demostrado ser una leona en la superviviencia y eso les ha descolocado".

Hoy boicot supervivientes todos con Masksinger que estos se enteren #TodosConOlga — vany886 (@montesinos886) 16 de junio de 2021

Ante esta situación, que es compartida por buena parte de la audiencia, especialmente entre los que apoyan a Olga Moreno, hay quien invita a los telespectadores a hacer un boicot al "reallity" de Mediaset. "Está bien de manipular. Como sigáis así os haremos boicot a los demás programas", invita uno a través de Twitter.

No es el único. Son más los que piden a los seguidores del programa que cambien de canal. Otra de las quejas recurrentes son las descalificaciones en las pruebas, siempre muy cuestionadas.

"Supervivientes" es uno de los formatos estrella de Mediaset. Acumula más de diez ediciones, y casi todas han contado con apoyo del público.

Eso sí, las cifras de audiencia ni se acercan a las de la nueva gran creación de Telecinco: "Rocío, contar la verdad para seguir viva", una serie con los testimonios de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado, en la que repasa su vida. Presta especial atención en su matrimonio con Antonio David Flores y su relación con su hija, Rocío Flores, con la que lleva tiempo sin tener relación.

Ante el éxito del programa, Telecinco ya ha anunciado una secuela, en la que la hija de la difunta tonadillera hablará de su relación con la familia de su madre. Sin lugar a dudas, será otro bombazo para los de Mediaset.